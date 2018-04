Classement FIFA: Le Sénégal occupe la 2e place africaine et la 28e mondiale

La FIFA vient de sortir son classement du mois d’avril. La Tunisie occupe la première place africaine. Les Tunisiens sont devant les Sénégalais et les Congolais de la RDC.



Le Sénégal reste donc en deuxième position sur le plan africain et devance la RDC, le Maroc, l’Egypte.



Les "Lions" ont joué deux matchs amicaux au mois de mars contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0). Les poulains d’Aliou Cissé ont enregistré deux matchs nuls.



Sur le plan mondial, la Tunisie gagne 9 rangs et grimpe à la 14e place, le meilleur classement de son histoire. Le Sénégal perd une place et occupe la 28e position. La Pologne, adversaire des "Lions" au mondial 2018 en Russie, occupe la 10e place sur le plan mondial.





Le top 20 africain

1. Tunisie (14e)

2. Sénégal (28e)

3. RDC (38e)

4. Maroc (42e)

5. Egypte (46e)

6. Nigeria (47e)

7. Cameroun (51e)

8. Ghana (51e)

9. Burkina Faso (53e)

10. Cap Vert (58e)

11. Algérie (62e)

12. Mali (67e)

13. Côte d’Ivoire (68e)

14. Guinée (69e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (74e)

17. Zambie (78e)

18. Bénin (90e)

19. Congo (91e)

20. Gabon (92e)

