Classement exclusif milliardaires 2022 : Elon Musk est l’homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le Français Bernard Arnault en troisième position

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 11:15 | | 1 commentaire(s)|

Forbes dévoile le classement des 10 plus grandes fortunes mondiales. Elon Musk amasse la plus grande fortune de tous les temps, dépassant largement la barre des 200 milliards de dollars. Il est suivi par Jeff Bezos et le Français Bernard Arnault, l’empereur du luxe, qui se maintient aussi à un niveau record. Huit Américains, un Européen et un Asiatique se partagent les 10 premières places. A noter que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, sort de ce top 10 des plus grandes fortunes de la planète. Les mésaventures de Facebook, en Bourse, marquées aussi par plusieurs scandales, se payent cash ! Bonne lecture !



Elon Musk



Position Monde #1



EN HAUSSE : 219 Mds $



Elon Musk est devenu l’homme le plus riche du monde avec une fortune de 219 milliards de dollars. A noter qu’il est le premier à dépasser la barre des 200 milliards de dollars : une fortune largement augmentée grâce notamment à la fulgurance de la valorisation de Tesla.



Jeff Bezos



Position Monde #2



EN BAISSE : 171 Mds $



Elon Musk dépasse ainsi Jeff Bezos et ses 171 milliards de dollars dans le classement Forbes des milliardaires. En 2021, le fondateur d’Amazon avait totalisé 198 milliards de dollars de fortune personnelle.



Jeff bezos



Bernard Arnault



Position Monde #3



EN HAUSSE : 158 Mds $



Bernard Arnault et sa famille montent sur la troisième marche du podium. Premier Européen, le Français, président-directeur général du groupe de luxe LVMH détient une fortune estimée à 158 milliards de dollars (contre 150 en 2021).



Bernard Arnault



Bill Gates



Position Monde #4



EN HAUSSE : 129 Mds $



Bill Gates, le fondateur de Microsoft, se retrouve à la quatrième place, avec 129 milliards de dollars. L’an dernier, Bill Gates avait cumulé 126 milliards de dollars.



bill gates



Warren Buffett



Position Monde #5



EN HAUSSE : 118 Mds $





L’homme d’affaires américain Warren Buffett gagne deux places dans le classement Forbes des milliardaires. Il devient la cinquième fortune mondiale avec 118 milliards de dollars.



Warren Buffett



LE PLUS FORBES : Le patron de Meta (anciennement Facebook), Mark Zuckerberg ne fait plus partie du Top 10 de notre classement des plus grandes fortunes du monde. L’an dernier, il totalisait 120 milliards de fortune personnelle : la chute brutale de l’action de Meta a pénalisé sa conquête.

Mark Z





Larry Page



Position Monde #6



EN HAUSSE : 111 Mds $

En sixième place, Larry Page le cofondateur de Google avec une fortune qui atteint 111 milliards de dollars.



Sergey Brin



Position Monde #7



EN HAUSSE : 107 Mds $



Sa fortune qui atteint les 107 milliards de dollars fait du Russe et entrepreneur américain, Sergey Brin, le septième homme le plus riche au monde.



Larry Ellison



Position Monde #8



EN HAUSSE : 106 Mds $



Larry Ellison, se retrouve en huitième position avec 106 milliards de dollars. Le New-Yorkais est le dernier milliardaire à dépasser la barre symbolique des 100 milliards de dollars.



Steve Ballmer



Position Monde #9



EN HAUSSE : 91,4 Mds $



Derrière lui, se trouve l’Américain Steve Ballmer avec 91,4 milliards de dollars



Mukesh Ambani



Position Monde #10



EN HAUSSE : 90,7 Mds $



L’entrepreneur indien de 64 ans, Mukesh Ambani, avec 90,7 milliards de dollars ferme ainsi le classement des dix hommes les plus riches de la planète.





Découvrez le Top 10 des personnalités les plus riches de la planète



Rank Prénom, Nom Fortune En hausse/En baisse (vs 2021) Nationalité

1 Elon Musk 219 En hausse United States

2 Jeff Bezos 171 En baisse United States

3 Bernard Arnault & sa famille 158 En hausse France

4 Bill Gates 129 En hausse United States

5 Warren Buffett 118 En hausse United States

6 Larry Page 111 En hausse United States

7 Sergey Brin 107 En hausse United States

8 Larry Ellison 106 En hausse United States

9 Steve Ballmer 91,4 En hausse United States

10 Mukesh Ambani 90,7 En hausse Inde





Forbes





















Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook