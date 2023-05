Climat des affaires dans l’Uemoa : La Bceao note un maintien de la confiance de chefs d’entreprise

«Les principaux indicateurs d’activités sont ressortis en hausse en mars 2023. Ainsi, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce s’est accru de 11,9% en mars 2023, après une progression de 14,5% le mois précédent », informe la Bceao dans son « Bulletin mensuel des statistiques ».



Selon l’institution, les activités dans le secteur des services marchands ont progressé de 3,8% au cours du mois sous revue, après un accroissement de 4,3% le mois précédent. Quant à la production industrielle, elle a augmenté de 2,9%, en rythme annuel en mars 2023, contre une hausse de 2,2% un mois plus tôt.



Le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 5,7% en mars 2023, stable par rapport aux réalisations du mois précédent, après avoir atteint 6,0% en janvier 2023 et 7,0% en décembre 2022. L’analyse par fonction montre que la persistance de la hausse du niveau général des prix est essentiellement imputable à la composante «Produits alimentaires», qui a contribué à hauteur de 3,2 points à l’inflation totale contre 3,0 points le mois précédent. Elle est également tirée par les fonctions «Logement» et «Transport», qui ont contribué chacune pour 0,7 point à la hausse des prix, comme au mois précédent.



Adou Faye



Au cours du mois de mars 2023, l'indicateur du climat des affaires est demeuré au-dessus de sa tendance de longue période à 101,0, traduisant le maintien de la confiance des chefs d'entreprise sur l'orientation favorable des activités.