Clip: King Selmind X-Press "HEMORRAGIE'' Video FreeStyle

Rédigé par la Redaction le 5 Décembre 2017 à 13:45 | Lu 137 fois

Dans cette vidéo King Selmind du groupe X-Press tire la sonnette d'alarme de la situation actuelle du mouvement Hip Hop Sénégalais,

Hémorragie est un cri du coeur de l'artiste face aux clash insensés, insultes et règlement de compte entre les artistes au sein du mouvement Hip Hop, Il stipule sur ses propos que le débat devrait être ailleurs autrement dit des paroles constructrices capables d'orienter vers le chemin de la réussite dans toutes ses formes,

A cet effet, King Selmind donne sa position et recadre ces artistes qui dérivent et emportent toute une jeunesse inconsciente de la situation