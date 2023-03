Clôture de l’Appel public à l’épargne : Le Sénégal récolte 201,9 milliards de FCFA

Une performance signée par la société de gestion et d’intermédiation (SGI) Invictus Capital et Finance . Dans un marché difficile marqué par le resserrement des taux et un rationnement des banques, le Sénégal a pu lever 201,9 milliards de fcfa. Et compte tenu de l’engouement noté sur cette opération, le montant sollicité est passé de 120 à 200 milliards FCfa. En définitive, la levée de fonds a été conclue en sursouscription à 201,9 milliards de FCfa.

Adou FAYE

C’est une rondelette somme de 201, 9 milliards de fcfa que le Trésor public sénégalais vient de mettre dans ses coffres. Lancé le 6 mars 2023, l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne a été clôturé le 24 mars.Source : https://www.lejecos.com/Cloture-de-l-Appel-public-...