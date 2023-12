Clôture de la session budgétaire : Le président de l’Assemblée nationale salue la qualité des travaux

«Notre Assemblée vient d’adopter le Projet de Loi de Finances de l’année 2024 d’un montant total de 7 003,6 milliards de Francs CFA, contre 6411,5 milliards en 2023. Un record historique ! », a déclaré M. Diop. Il a indiqué que l’Assemblée nationale apprécie hautement la qualité des projets, dossiers et documents soumis à son examen ainsi que la qualité des échanges en Commissions comme en Séances plénières par les Députés.



«La tenue de nos travaux dans les délais constitutionnels, et de façon aussi efficace, a été possible grâce : - au sens élevé de l’organisation et de la méthode du Président de la Commission des Finances et de son équipe et ; - à l’ouverture, à la responsabilité, et la recherche constante du consensus dont les Présidents de Groupe ont fait montre », a souligné le président de l’Assemblée nationale.



Il a indiqué que le profil de la Loi de Finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions du Président de la République Macky Sall pour le Sénégal et, surtout, sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. «La sincérité des prévisions et des projections qui sous tendent la Loi de Finances 2024 en dit long sur les capacités de notre pays à procéder à des anticipations rationnelles et à prendre en compte les risques liés au contexte international et régional.



En effet, la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et ses effets, l’émergence d’un nouveau conflit au Moyen-Orient ainsi que l’instabilité et l’insécurité grandissantes au niveau sous-régional, constituent des menaces réelles qui ont été fort justement intégrées dans la conception et l’adoption de la Loi de Finances », a salué Amadou Mame Diop.



Adou Faye

Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Cloture-de-la-session-budg...