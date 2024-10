Coalition "AND BEESAL SÉNÉGAL" : « Ousmane Sonko n’oserait jamais se mesurer au président Abdoulaye Sylla, qui n’est pas son égal » Le président Abdoulaye Sylla est d'une dimension majeure d'expérience professionnelle, qui a fait ses preuves sur le plan International, comme Champion Économique, qui manage 39 nationalités. Le secteur privé national lui reconnaît son leadership dans la création d'emplois en nombre, de plusieurs milliers.

Il est le fondateur de 17 entreprises, parmi lesquelles ECOTRA, qui génèrent aujourd’hui plus de 2 000 emplois. Grâce à son leadership, il a non seulement contribué à la création d’opportunités économiques significatives, mais il a également stimulé le développement de nombreux secteurs stratégiques, consolidant ainsi sa place de champion économique.



En réponse à l’appel prétentieux à un débat public du Ministre de la Microfinance, qui se trouve être insensé. Les leaders de la coalition And Beesal Sénégal (ABS, n'accepteraient pas une réponse à cette invite. L'expertise du président Abdoulaye Sylla est avérée, qui le met à la tête d'une coalition composée de Directeurs généraux, de cadres, de professeurs émérites, d’anciens ministres de la République.



Ousmane Sonko a monté son inexpérience en matière de gestion de la chose publique, qui met la population dans des situations de grande difficulté. Il n’oserait jamais se mesurer au président Abdoulaye Sylla, qui n’est pas son égal.







