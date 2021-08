Cobid-19: La barre des 63.000 cas positifs franchie, flambée communautaire dans les régions Le Sénégal déplore 14 décès supplémentaires et compte toujours 76 cas graves, ce dimanche, après les records de 20 décès et 76 cas graves enregistrés hier. Le bulletin épidémiologique du jour fait état de légère baisse dans le décompte des nouvelles contaminations. Sur 3543 échantillons, 712 sont revenus positifs, contre 1 045 hier, soit un taux de positivité de 20,10%. Le tableau est noirci par la flambée de cas communautaires à l’intérieur du pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 14:28

Les nouveaux cas sont ainsi répartis : 88 contacts suivis, aucun cas importé et 624 issus de la transmission communautaire. Mais, dans la répartition des cas communautaires, les autres régions dépassent Dakar, ce matin.



Ils en comptent 317 dont 52 à Touba ; 26 à Saint-Louis ; 24 à Ziguinchor ; 22 à Mbour ; 21 à Thiès ; 17 à Kaolack ; 15 à Coki, à Popenguine, et à Pout ; 11 à Tivaouane ; 09 à Bignona ; 08 à Kaffrine et à Sokone ; 05 à Diourbel, à Kolda, à Mbacké, et à Richard-Toll ; 04 à Darou Mousty, 0 Diouloulou, à Fatick, à Maka Coulibantang et à Mboro ; 03 à Bambey, à Dahra, à Diakhao, à Matam, à Passy, à Pire et à Tamba ; 02 à Dagana, à Dioffior, à Nioro, à Pété et à Thilogne ; 01 à Linguère, à Oussouye et à Saraya.



La barre des 63 000 cas positifs franchie



Tandis que la capitale sénégalaise en recense 307, ce matin, dont 170 pour le département de Dakar, 78 pour Rufisque, 40 pour Pikine, 13 pour Keur Massar et 06 pour Guédiawaye.



A ce jour, 63 002 cas ont été déclarés positifs depuis le 20 mars 2020, au Sénégal, dont 47 579 guéris, 1 367 décédés et donc 14 055 sous traitement.

Les services du ministère de la Santé informent qu’hier samedi, 31 juillet, 27 358 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 833 868, depuis le démarrage de la campagne de vaccination anti-Covid-19, en février dernier.

