Cocaïne saisie en mer : la femme d’un narcotrafiquant arrêtée à Nord Foire Un autre suspect a été arrêté dans l’affaire de la cocaïne saisie par la marine en haute mer. L’Observateur qui donne la nouvelle souligne qu’il s’agit de madame Kane, domiciliée à Nord Foire et épouse d’un narcotrafiquant, émigré établi en France. Son mari aurait acheté l’une des vedettes qui convoyait la cocaïne.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 08:06

Un mandat d’arrêt international a été d’ailleurs lancé contre le mari en cavale, déjà sous le coup d’un autre mandat d’arrêt international lancé par la justice française pour vols de voitures, braquage et trafic international de drogue.

Deux vacanciers, Amadou et Faycal, deux Surinamiens, un Écossais, et un certain Mbaye Athie, ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette enquête.



