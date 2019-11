Cocaïne saisie en mer par la marine : les USA, l’Espagne, le Maroc et la Gambie, ont collaboré Le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants du Maroc, la Dea américaine et des services gambiens (Dleag) ont tous contribué à la traque qui a permis l'arrestation de deux Surinamiens et d'un Écossais qui convoyaient de la cocaïne, par la marine sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce que rapporte Libération, soulignant que la Guardia civile espagnole a pisté, par drone, l'embarcation en question. Le bateau a accosté pendant quelques jours au Lamin Lodge, en Gambie, où logeaient les membres de l'équipage avant de reprendre les eaux, ajoute le journal.

