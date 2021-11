Colère des populations de Ndiallitte- Bambey : L’électrification et la création d’un poste de santé, principales revendications Les populations de Ndiallitte, localité située dans la commune de Ngoye, à moins d’un Kilomètre de la commune de Bambey, réclament de l’électricité et des infrastructures sociaux de base. Ce village peuplé de 5000 âmes souffrent d’un manque de poste de santé, de route et d’eau. Ces populations qui ont organisé un rassemblement, hier dimanche, ont décidé de tourner le dos au régime si rien n’est fait dans leur localité, d’ici les prochaines élections locales.

Les populations de Ndiallitte, dans la commune de Ngoye, réclament l’électrification de leur localité. Elles ont organisé, hier dimanche, un rassemblement pour dire non aux nombreuses discriminations dont leur village fait l’objet. Bada Thiao, étudiant à l’Université Alioune Diop, niveau Doctorat en 3ème année, a porté la parole des populations de Ndiallitte.



«Nous avons jugé nécessaire d’organiser ce point de presse pour dénoncer la discrimination notoire à l’encontre de notre cher village de Ndiallitte sur les politiques publiques et les difficultés que nous vivons tous les jours. Pour rappel, lors de la campagne électorale de 2012, le président (candidat sortant) Macky Sall était passe ici à Ndiallitte ; il nous avait promis des lendemains meilleurs. Mais depuis son accession au pouvoir, notre localité n’a pas changé d’un iota. Donc nous avons marre des promesses politiques. Ndiallite est un gros village, avec plus de 5000 âmes qui vivent sans électricité, sans poste de santé, sans route praticable. Et la question qu’on se pose est :pourquoi cette discrimination à l’endroit de notre village ?»



Et il poursuit : «l’eau ne coule pas à flots et les coupures d’eau sont très fréquentes. Nos femmes sont confrontées à des corvées d’eau et n’ont pas accès au financement comme la DER…»



Les populations de Ndiallitte menacent de passer à la vitesse supérieure, en tournant le dos au régime actuel, lors des prochaines élections locales, au cas où la situation de leur localité perdure.



«Si rien n’est fait d’ici les élections locales, nous allons voter contre le régime en place. Nous sommes des citoyens du Sénégal ; nous payons des impôts comme tous les Sénégalais. Nous lançons un appel au président de la République, Macky Sall, et au maire de Ngoye, Ely Fall, de rectifier cette discrimination.»



Et Mame Mor Sène d’ajouter : «nous voulons l’érection d’un bureau de vote dans notre village».

