Collaboration entre l’UEMOA et la Plateforme des Régulateurs de l’audiovisuel de ses Pays Membres et la Guinée : un protocole signé Le Président de la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel des Pays membres de l’UEMOA et de la Guinée (PRA-UEMOA-GUINEE) et Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal, Monsieur Babacar Diagne et le Président de la Commission de l’UEMOA Monsieur Abdoulaye Diop, ont procédé le vendredi 26 août 2022, à la Salle du Conseil des Ministres de la Commission de l’UEMOA, à la signature du Protocole de collaboration entre l’UEMOA et la Plateforme.

Vendredi 26 Août 2022

Ce Protocole consacre la matérialisation de la relation voulue entre la Plateforme et la Commission de l’UEMOA depuis la création de la Plateforme en décembre 2014 à Ouagadougou. Et selon le communiqué reçu, sa signature est le résultat d’une convergence d’idées entre l’UEMOA et la Plateforme qui ont pris conscience des défis à relever ensemble.



Pour la réalisation des axes de la collaboration, chaque partie soumettra à l'autre, les activités spécifiques à mener.



Les deux Institutions participeront réciproquement aux réunions de l'une et l'autre partie.





La Plateforme mettra à la disposition de l’UEMOA son expertise dans le cadre des actions et activités couvrant le domaine de l’audiovisuel en particulier, des médias en général.



La Plateforme accorde le statut d’observateur à l’UEMOA.





L’UEMOA apportera son appui, sous diverses formes, à la Plateforme pour la réalisation de ses activités, notamment :





- l’organisation des assemblées statutaires ou extraordinaires ;



- l’organisation de rencontres périodiques sur les défis technologiques de l’audiovisuel dans les pays de l’UEMOA et la Guinée ;



- l’harmonisation des normes de production et de diffusion des images sur les chaînes de télévision ;





- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme communautaire pour la production et la conservation des images audiovisuelles ainsi que la création d’une structure régionale de conservation des productions audiovisuelles des pays de l’UEMOA et de la Guinée ;



- la réalisation d’études sur le marché de la publicité médiatique dans l’espace UEMOA et en Guinée :





- l’harmonisation des cadres juridiques et institutionnels de la Régulation de l’Audiovisuel dans les pays membres de l’UEMOA et la Guinée ;



- la conception et la mise en œuvre de programmes communautaires de lutte contre la violence, de protection de l’enfance et de la femme et de promotion de la paix dans les médias audiovisuels de l’espace UEMOA et de la Guinée ;





- l’élaboration d’une réglementation communautaire sur la régulation des médias audiovisuels, réseaux sociaux y compris ;



- la réalisation d’études d’audience des médias audiovisuels dans l’espace UEMOA et en Guinée.





La Délégation de la Plateforme est constituée de son Président Monsieur Babacar Diagne, de Me René Bourgoin, Président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire, assurant le Secrétaire Technique Permanent de la Plateforme, de Monsieur Ismael Nignan Conseiller au Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso et de Monsieur Matar Sall, Directeur de cabinet du Président du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal.















