Collecte des ordures – Les concessionnaires réclament plus de 5 milliards à l’Etat

Lundi 23 Avril 2018

Bien qu’ils soient en négociations avec l’Etat via le ministère des Collectivités locales, le spectre d’une grève des concessionnaires n’est pas à écarter. Ils réclament à l’Etat le paiement d’arriérés de près de 5 mois que l’Unité de coordination de gestion des ordures (UCG) tarde à régler. Ces 5 mois d’arriérés sont évalués à près de 5 milliards de frs Cfa.



Conséquence: les concessionnaires n’arrivent plus à payer les salaires de leurs employés tournant autour de plus de 2 000 emplois directs et plus de 1 500 indirects. L’annonce a été faite, samedi dernier, au cours d’une réunion d’évaluation. « Les concessionnaires sont en train d’évaluer une situation qu’ils vivent. Nous faisons des prestations de nettoiement de tout le Sénégal et ne sommes pas encore rentrés dans nos fonds », déclare Boubacar Diallo, qui a fait office de porte-parole de leur collectif.











Walfquotidien

