Collecte et commercialisation de l’arachide: La Boad accorde une ligne de refinancement de 10 milliards FCfa

Selon un communiqué de presse, avec cette ligne de refinancement, la Bnde pourra consolider ses interventions dans le secteur agricole notamment dans l’une des filières phares en l’occurrence l’arachide avec un niveau de financement injecté de plus de 78 milliards depuis 2016. «La Bnde s’est résolument engagée à appuyer la mise en place et le renforcement de mécanismes permettant de faciliter les échanges commerciaux pendant la campagne de commercialisation arachidière.



Cet appui marque l’aboutissement d’un partenariat fécond et durable (depuis 2018) entre la Bnde et la Boad qui, au passage, n’a pas manqué de féliciter la Bnde pour ses réalisations fort appréciables et le rôle prépondérant quelle a joué pendant la phase de résilience économique durant la

pandémie de la Covid-19 », lit-on dans le document.



La Bnde quant à elle salue l’accompagnement de la Boad pour cette phase importante du processus industriel de la transformation de l’arachide en huile de consommation et dont l’objectif est de donner des revenus conséquents au monde rural et à doter nos industries locales de matières premières nécessaires à la poursuite de leurs activités.



