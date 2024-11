Collectif des avocats de Samuel Sarr : « Aucun fait de détournement ou de malversation, ne pourra lui être imputé au regard du dossier »

« Notre client Monsieur Samuel Sarr vient d'être placé sous mandat de dépôt, après plusieurs jours de garde à vue et de retour de parquet.



Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale, qu'aucun fait de détournement ou de malversation ne pourra lui être imputé, au regard du dossier.



Monsieur Samuel Sarr est poursuivi pour le délit d’abus de biens sociaux, sur des bases erronées.



Au cours de l’enquête, le sieur Sarr a produit un dossier composé de 39 pièces justifiant sa gestion saine et rigoureuse de la société West African Energy.



Cela est incontestable.



Nous affirmons que notre client est envoyé en prison pour des raisons purement politiques, qui se démarquent totalement de sa gestion de la société West African Enery (WAE).



C'est une commande politique qui vient d'être exécutée contre Monsieur Samuel Sarr.



L'objectif visé, c'était de l'envoyer en prison pour l'écarter de la gestion de WAE, dont il est à la fois Directeur général et actionnaire. D’ailleurs, nous avons appris qu’une nouvelle Direction générale sera mise en place la semaine prochaine, au niveau de WAE. »













Le Collectif des Avocats de la défense

• Maitre Baboucar CISSE

• Maitre Cheikh Ahmadou NDIAYE

• Maitre Dionewar SOUMARE