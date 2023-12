Collectivité territoriale: Tout sur les urgences des 114 maires à moins de 2 mois de la présidentielle Les maires s’organisent. Au cours d’un point de presse organisé à Kaolack, le 10 décembre 2023, 114 maires ont mis en place un collectif pour la défense des intérêts des communes depuis le 05 décembre 2023. Cette adhésion massive en moins d’une semaine est la preuve manifeste de l’importance et de l’espoir que cristallise ce collectif.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

« Devant le manque de dynamisme de nos structures faitières à défendre les intérêts des maires et l’absence de décisions annoncées des autorités compétentes surtout lors de leur passage à l’Assemblée nationale, nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce nouveau cadre d’échanges et de réflexions interactif afin de porter un plaidoyer fort pour nos collectivités territoriales », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.



Le collectif des 114 maires a reconnu que la décentralisation a connu des progrès notamment depuis l’avènement du Président de la République, son excellence, MackySall. L’organisation donne en exemple, l’acte III de la Décentralisation et l’élection des maires au suffrage universel direct. Outre ces réformes, rapportent les rédacteurs du document, de nombreux instruments de financements ont été mis en place.



Toutefois, le collectif estime qu’il y a d’autres urgences. Il s’agit de la non application des engagements pris lors de la dernière journée de la décentralisation, la non effectivité du Pacasen rural malgré les instructions du Président de la République, MackySall, le retard du transfert des Fonds aux Collectivités territoriales qui se fait au plus tard le 31 mars de l’année budgétaire.



Rappelons que le Président de la République avait annoncé 20 milliards dès le début 2023. C’était lors de la journée nationale de la décentralisation tenue le 11 décembre 2022. La non-exécution des conventions du PNDL, le retard récurrent de paiement des agents du FERA et de XEYU NDAW GNI, le manque d’équité et de transparence dans la répartition des fonds d’appuis aux Collectivités territoriales, le retard de la mise à disposition de la CEL 2022 figurent également sur la liste des urgences du collectif.



A cette liste, ajoutons la non effectivité du renforcement et de la revalorisation du statut de l’élu territorial, la non effectivité de la mise à disposition d’une indemnité forfaitaire de déplacement en lieu et place des véhicules de fonction des maires à l’image des députés, des membres du HCCT, du CSE et autres fonctionnaires de l’Etat.

De plus, les maires ont fait remarquer que la non effectivité de la mise à disposition des passeports diplomatiques leur permettant de développer la coopération décentralisée.



« Fort de ce constat, le collectif invite son excellence Mr le président de la République ainsi que les autorités compétentes à prendre les mesures urgentes », lit-on dans le document remis à la presse où les maires plaident pour le report de l’arrêt des engagements et des liquidations jusqu’au 29 décembre.



Ils ont aussi réclamé plus d’équité dans la répartition des infrastructures dans la mise en œuvre des programmes de l’Etat tels que le PUDC, le Promoville, l’Agetip, l’Adm, le Pndl, le Procasef, la restauration et le renforcement du Budget consolidé d’Investissement (BCI).



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook