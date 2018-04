Combat Siteu-Gouye Gui: Un incident provoque plusieurs blessés au stade Lss

On a frôlé le pire hier dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Et pour cause, des incidents ont émaillé le combat de lutte Siteu-Gouye Gui.



Peu après l’arrivée du roi du simpi Gouye ui, des fans du lutteur de Lansar Siteu ont voulu escalader les barrières des gradins pour aller à la tribune couverte. Mais les policiers s’y sont opposés. Suffisant pour que le camp de Lansar balance des pierres aux flics qui ont riposté en lançant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.



Ce qui a provoqué une panique générale avec des spectateurs grièvement blessés qui ont été évacués par les sapeurs-pompiers.









Les Echos