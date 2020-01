Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combien de temps et comment doit-on conserver ses restes de nourriture au frigo ? Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 13:25 commentaire(s)|

Voici quelques conseils à mettre en pratique pour bien conserver ses restes de nourriture et connaitre le temps de conservation des aliments cuisinés.



- Ne recongelez jamais un aliment ou un plat décongelé. C’est une règle de base à ne surtout pas oublier.



- Ne réchauffez jamais plus d’une fois un aliment ou un plat cuisiné. De même, ne mélangez pas des restes à un plat frais au risque d’aboutir à des restes de restes.



- Eviter de laisser traîner les restes du dîner des heures dans la casserole sur le plan de travail. Il faut laisser les aliments refroidir avant de les mettre au frigo. Pour une meilleure conservation, transvasez vos aliments de votre plat, casserole ou poêle dans une boite hermétique durant environ 30 minutes en mélangeant régulièrement pour accélérer le processus.



- Congeler vos restes de nourriture est la meilleure des solutions pour conserver vos aliments plus longtemps.



La durée de conservation



Pour toujours se souvenir de la durée de conservation des restes de nos préparations, on note sur un bout de papier ces différentes consignes et que l'on colle impérativement sur la porte de son frigo (à défaut de les apprendre).



- 1 à 2 jours : plats en sauce, sandwichs, mousse au chocolat, mayonnaise, charcuterie.



- 3 à 4 jours : poissons et viandes cuites, pâtés, pâtes, pâtisserie (au œufs cuits), soupe, potage, légumes cuits.



- 4 à 6 jours : riz, œufs durs.











Yolande Jakin



