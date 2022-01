Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comité National de promotion du E-Sport: Le président, Lord Alajiman revient sur le rôle et la mission dudit comité Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:02 | | 0 commentaire(s)| Lord Alajiman fait part de la création du Comité National de promotion du E-Sport dont il assume la Présidence, avec une grande équipe, experte dans ce domaine, ils auront pour rôle et mission essentielle, d’organiser sur l’ensemble du territoire national la pratique du eSport (pratique compétitive du jeu vidéo, le Gaming) à travers des compétitions, tout en appliquant la réglementation et les directives associées en vigueur.

"Je remercie l’État du Sénégal, à travers son Ministère des Sports, en coordination avec son Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, pour avoir apporter une réponse adéquate et souveraine, par la fixation d’un cadre légal permettant de favoriser et promouvoir la pratique de cette discipline qui se professionnalise de plus en plus, par la création du « Comité National de Promotion du E-Sport »", a déclaré Lord Alajiman.





Les compétitions sportives connaissent une période sombre liée à la crise sanitaire que nous traversons. Pour preuve, les plus grands rendez-vous ont été annulés ou reportés, et les marques « sponsors » d’évènements rendues peu visibles durant toute l’année 2021.



Nonobstant ce cas de force majeur touchant le monde sportif, lit-on, le secteur du jeu vidéo connaît une explosion de son audience et de son activité grâce à l’E-Sport, pratique compétitive du jeu vidéo qui représente plus de 600 millions de gamers en Afrique, soit 732 milliards de F CFA (1,8% du marché mondial).



Prenant le cas du mobile, le jeu vidéo représente à lui seul, 75% des applications téléchargées sur les Stores dans le monde. Il est à ce jour considéré comme le 10ème art, étant incontestablement la 1ère industrie créative au monde avec un marché qui a généré $180,3 milliards en 2021 selon l’analyse de marché Newzoo avec une prévision sur des revenus annuels qui devraient atteindre $200 milliards en 2023. Cela constitue trois fois

plus que la musique et le cinéma réunis !



En moins de dix ans, le jeu vidéo est passé du statut de loisir à celui de compétition professionnelle dénommé “E-Sport”. Fort de ce constat, l’État du Sénégal, à travers son Ministère des Sports, en coordination avec son Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, souhaite apporter une réponse adéquate et souveraine, par la fixation d’un cadre légal permettant de favoriser et promouvoir la pratique de cette discipline qui se professionnalise de plus en plus, par la création du « Comité National de Promotion du E-Sport ».



Ainsi, le Sénégal devient, à ce jour, un des pionniers en Afrique Subsaharienne à disposer officiellement d’un cadre légal, professionnel et de promotion du E-Sport. Une opportunité de fédérer la jeunesse autour d’un centre d'intérêt commun, en plus de créer des emplois pour les métiers associés. C’est également, l’occasion de valoriser et promouvoir l’infrastructure Internet, la connectivité de qualité et l’économie créative numérique, qui, forcément contribueront dans la phase 2 intitulée « une société numérique inclusive », incluant la vision Sénégal Numérique (SN 2025) du fameux Programme Sénégal Émergent, le référentiel de la politique économique et sociale de notre pays à l’horizon 2035.



Le Comité National de promotion du E-Sport avec son Président, Monsieur EL H Mansour Jacques SAGNA Alias Lord Alajiman et son équipe dirigeante, experte dans ce domaine, aura pour rôle et mission essentielle, d’organiser sur l’ensemble du territoire national la pratique du eSport à travers des

compétitions, tout en appliquant la réglementation et les directives associées en vigueur.

LE DÉTAIL DES OBJECTIFS ET LES MISSIONS QUI LUI SONT ASSIGNÉES SONT LES SUIVANTES :

- Initier toute action de promotion et de pratique du E-Sport au Sénégal ;

- coordonner et développer la pratique du E-Sport sur toute l’étendue du territoire ;

- organiser des compétitions régulières dans toutes les régions ;

- programmer et réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement du

E-Sport sur le plan national et international ;

- représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et intercontinentales ;

- veiller à la protection des pratiquants (E-Sportifs).



