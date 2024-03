Comité de Politique monétaire : La Bceao maintient son principal taux directeur à 3,50%

La décision a été prise à l’issue de sa réunion tenue ce 6 mars 2024 à Dakar, au siège de l’institut d’émission.



Face à la presse à l’issue de la rencontre, le gouverneur de la Bceao a indiqué que cette décision tient compte de l'atténuation des tensions inflationnistes et de l’amélioration des comptes extérieurs de l’Union.



Jean-Claude Kassi Brou a expliqué dans la foulée que le taux d’inflation est, en effet, ressorti à 2,3% au quatrième trimestre 2023, après 2,9% le trimestre précédent.



Selon le communiqué issu de la réunion du Cpm, ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires, les effets des mesures de politique monétaires prises par la Banque centrale et les efforts des Etats pour lutter contre la vie chère.



Au total, le Cpm a fait valoir que pour l'année 2023, le taux d'inflation s'est situé à 3,7% après 7,4% en 2022. « En 2024, l’inflation devrait rester dans la zone cible définie pour la conduite de la politique monétaire », a souligné le communiqué du Cpm.



Par ailleurs, le Comité de politique monétaire de la Bceao a souligné que l’activité économique est restée dynamique au quatrième trimestre 2023, avec une progression du Pib réel équivalente à celle du trimestre précédent.



Sur l’année 2023, le Comité a relevé que la croissance dans l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) s'est située à 5,8% après 5,7% en 2022. Ella devrait s’accélérer en 2024 pour s'établir à 6,5%, d’après le communiqué du Cpm.



Dans la même dynamique, il a été souligné que les crédits à l’économie ont progressé de 9,4%, en rythme annuel à fin décembre 2023, après 13,9% le trimestre précédent, contribuant à soutenir la croissance des économies de l’Union.



Bassirou MBAYE



Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a décidé de maintenir le principal taux directeur auquel la banque centrale prête ses ressources aux banques à 3,50%, ainsi que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%, niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Comite-de-Politique-Moneta...