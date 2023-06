Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Le Sénégal fait réélire son expert Ibrahima Guissé à New York Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Encore un exploit de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale. Le sociologue, enseignant à Genève et spécialiste des droits de l’Homme, Dr Ibrahima Guissé, a été réélu, hier, à New York, comme membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le candidat du Sénégal a enregistré le meilleur score lors du vote. GENÈVE […] Encore un exploit de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale. Le sociologue, enseignant à Genève et spécialiste des droits de l’Homme, Dr Ibrahima Guissé, a été réélu, hier, à New York, comme membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le candidat du Sénégal a enregistré le meilleur score lors du vote. GENÈVE – Le Sénégal a réalisé, hier, à New York, un exploit diplomatique lors du renouvellement du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd). Présenté par son pays, Dr Ibrahima Guissé a été réélu. Sur les treize candidatures présentées pour compléter la liste des 18 experts du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd), le Sénégalais a raflé la mise avec 156 votes, suivi du Maroc 153, l’Afrique du Sud 139. La majorité requise a été de 91 voix. Le dernier candidat a enregistré 78 votes favorables. « C’est une réelle fierté qui m’anime que de voir dans une compétition aussi élevée, notre pays crédité du meilleur score. Le mérite revient à nos diplomates », s’est réjoui Dr Ibrahima Guissé, l’expert présenté par le Sénégal. Déjà élu en 2020, le sociologue, enseignant à Genève et grand connaisseur des droits de l’Homme, devait, pour conserver son mandat, avoir le soutien de la diplomatie sénégalaise et être élu par les États membres. Parmi les 18 membres du Cerd, 9 sont élus tous les deux ans, dans le but d’assurer un équilibre entre la continuité des travaux et le renouvellement des membres du Comité. « Les membres peuvent être réélus si les États parties présentent leur candidature », précise l’Organisation des Nations unies dans un communiqué. Le Cerd est composé de 18 experts indépendants de haute moralité possédant des compétences reconnues dans le domaine des droits de l’Homme et qui siègent à titre personnel. Ces membres sont élus pour quatre ans par les États parties, conformément à l’article 8 de la Convention. Cette dernière a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Onu le 21 décembre 1965 et est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Une attention particulière est accordée à la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable, une expérience juridique pertinente, une compréhension des différentes formes de civilisation et des systèmes juridiques, et une représentation équilibrée des sexes. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait obligation aux États parties de s’employer à éliminer toute forme de discrimination raciale. Elle impose aux États parties de poursuivre, par tous les moyens appropriés, une politique tendant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale, d’ériger en infraction tout acte de ce type et de le sanctionner. El Hadji Gorgui Wade NDOYE (Correspondant permanent)



Source : Source : https://lesoleil.sn/comite-pour-lelimination-de-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager