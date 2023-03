Commande de Trains supplémentaires: La deuxième phase du Ter sur les rails

Sur un parc de 22 trains,15 sont réceptionnés et alimentent déjà l'exploitation commerciale de la phase 1( entre Dakar et Diamniadio) et les 7 autres rames sont mis sur les rails de l'atelier de l'usine alsacienne en de l'exploitation de la phase 2 du projet TER qui relie la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise dont les travaux de la nouvelle gare sont très avancés.



A l'usine de Caf- Alstom, le DG Abdoulaye Balde et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des lignes de fabrication. Des

Assurances leur ont été données quant au respect des délais par les deux structures qui ont fusionné leurs actifs.



Les explications fournies par les responsables de cette usine chargée de la production de rames du Ter ont rassuré le DG de la Senter qui a également pris part aux échanges.



Le DG de l'Apix accompagné d'ingénieurs des travaux, a rappelé aux fournisseurs l'impératif du respect des délais. Il n'a pas manqué de souligner que le chef de l'Etat y attache du prix. D'autant que la deuxième phase du TER est très avancée . D'ailleurs, M. Baldé a fait savoir aux partenaires français que le Chef de l´État, Son Excellence, le Président Macky Sall, envisage une troisième phase qui devra desservir la ville de Mbour et celle de Thiès.



Cette visite de l'usine de Reichshoffen a permis à l'Apix d'accélérer la cadence de la commande de rames pour un grand bénéfice des usagers. Une demande des populations pour renforcer le parc de la première phase et d'amorcer la deuxième prévue en décembre prochain avec en ligne de mire le transport de plus de passagers entre Dakar et AIBD.