Commande de véhicules blindés et anti-émeutes: Macky se « blinde » chez Erdogan

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2018 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

A moins d’un an de la Présidentielle de 2019 à risques, le Président Macky Sall ne se préoccupe pas seulement de sa réélection, il garde aussi un œil sur « sa » sécurité. Il a même pris les devants pour parer à toute éventualité durant cette période.



Le journal Les Echos rapporte qu’il a fait commander auprès d’une société turque « Nurol Machinery », de véhicules blindés Ejder 4X4 et de véhicules anti-émeute Edjer Toma. Ces engins seront destinés à la gendarmerie, notamment la section « escadrons d’intervention ». Un premier lot de ce matériel sera livré en mars et le deuxième en avril ou en mai. Les éléments de la gendarmerie sénégalaise ont même été formés dans les installations de « Nurol Machinery », pour l’utilisation de ces véhicules.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook