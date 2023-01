Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Commémoration du Bicentenaire de la naissance de Serigne Maka Birama Khaly Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 11:29 | | 0 commentaire(s)| Serigne Maka Birama Khaly, est un religieux soufi qui est né vers 1820, à Maka Bira Guèye dans le Ndiambour, à 3 km de la vile de Louga, sur la route RN 2, en allant vers Saint-Louis. C’est quelqu’un qui marqué l’histoire de la province du Ndiambour et du Sénégal, au vingtième siècle.

Il a été un éminent jurisconsulte islamique de cette localité, d’où le nom qu’on le connaît aujourd’hui : Serigne Maka Birama Khaly. Il est le fils de Ahmadou Bindou et de la vertueuse Sokhna Ndiobou Diagne, tous originaire du Ndiambour. Après avoir mémorisé le Coran auprès de son père Ahmadou Bindou, il compléta son éducation religieuse à Nguith Fall auprès de Serigne Dara Mayoro Sénéba Niane, qui fut un éducateur hors pair dans les sciences religieuses.



Je peux citer comme exemple, certains étudiants qui étaient à la quête du savoir et qui sont sortis de cette université de Nguith Fall : El Hadji Malick Sy, Serigne Mbacké Bousso, Serigne Abdourahmane Lô Ndame, Serigne Barane Awa de Niomré, El Hadji Madior Cisse de Saint Louis, Serigne Diakha Cisse de Diamal et la liste n’est pas exhaustive.



Après avoir terminé ses études supérieures à Nguith Fall Serigne Maka Birama Khaly, revient à Maka Bira Guèye à la mort de son père pour occuper le titre de Serigne Maka vers 1855. C’est ainsi qu’il participa de manière active, à la consolidation du legs que ses ancêtres à travers ses ascendants avaient laissés dans la famille.



La province du Ndiambour était une enclave musulmane entourée de royaume Ceddo, et les quatre villages à travers leurs Chefs qui portaient tous le titre de Serigne : Coki, Serigne Coki ; Louga, Serigne Louga ; Niomré, Serigne Niomré et Maka Biraguèye, Serigne Maka constituaient la colonne vertébrale de la province, où tout se décidait concernant la gestion de la province du Ndiambour.



Ces marabouts du Ndiambour constituaient un bouclier pour protéger les populations du Ndiambour contre toutes formes d’oppression, aussi bien du côté des royaumes Ceddos que du côté des envahisseurs Occidentaux. C’est ainsi lorsque Faidherbe Gouverneur du Sénégal avait voulu arrêter Sidiya Ndatté Yalla Diop, qui s’était réfugié auprès de Serigne Niomré Ndiouga Anta Dické Lô, après avoir essuyé le refus du Damel du Cayor Birima Ngoné Latyr.



Les marabouts du Ndiambour se sont opposés vigoureusement au Gouverneur Faidherbe et ont pris les armes le 4 mars 1858. Serigne Maka Birama Khaly, Serigne Louga Aly Thioumbé Lô, Serigne Coki Ahmadou Aminata Yalla et Tafsir Makhtar Bineta Lô, grand-père de Serigne Mahamadou Moustapha Mbacké et Serigne Bara Mbacké et bras de Serigne Niomré, étaient à la tête des troupes formées par les Ndiambour-Ndiambour, pour s’opposer à l’arrestation de Sidiya Ndatté Yalla Diop : c’est la fameuse bataille de Niomré qui opposa les marabouts du Ndiambour au Gouverneur Faidherbe.



D’autres faits marquants se sont déroulés à cette époque dans la province du Ndiambour et que Serigne Maka Birama Khaly a eu à y jouer un rôle très prépondérant. Après l’installation du Damel Lat Dior à Keur Amadou Yalla, Mame Mor Anta Sally Mbacké, père de Cheikh Ahmadou Bamba s’était vu octroyer le village de Patar Nar, près de Ndiagne Ndiaga, afin d’être le Cadi du Damel. Mame Mor Anta Sally Mbacké, après avoir été informé que son fils Cheikh Anta Mbacké avait été enlevé par les maures, et probablement pour aller le vendre comme esclave en Mauritanie, il envoya des émissaires porteurs d’une lettre auprès de Serigne Maka Birama Khaly, pour qu’il l’aide à trouver son fils Mame Cheikh Anta Mbacké.



Effectivement, Mame Cheikh Anta Mbacké avait été retrouvé par Serigne Maka Birama Khaly et remis à son père, ce qui allait raffermir les relations entre les deux hommes religieux. Le 12 août 1895, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba avait été convoqué par le conseil privé à Saint-Louis, Serigne Maka Birama Khaly était à la tête de la foule qui s’était retrouvée au niveau de la gare de Louga et qui s’opposait au transfert du Cheikh à Saint- Louis.



Le 4 Décembre 1902 en son retour de son exil du Gabon, à la gare de Louga, c’est Serigne Maka Birama Khaly qui avait permis à Cheikh Ahmadou Bamba, de voir, pour la première fois, son fils Serigne Bassirou Mbacké qui avait pu assister à l’accueil de son père à Louga.



En effet, Serigne Maka Birama Khaly avait envoyé, son petit-fils Serigne Oumar Guèye Anta Ngouna à Coki, récupérer le jeune Serigne Bassirou Mbacké, qui n’avait que sept ans. Compte tenu de tous ces faits et du rôle central que Serigne Maka Birama Khaly, a eu à occuper dans le pays et cent seize ans après sa disparition, sa descendance compte commémorer le bicentenaire de sa naissance et se recueillir sur sa tombe, dans son village d’origine Maka Bira Guèye, le 11 Février 2023.



Contrairement à ce qui est raonté, Serigne Birama Khaly est mort en 1906, et, est enterré à Maka Bira Guèye, où tout visiteur peut trouver son mausolée qui se trouve dans les cimetières du village.















Bassirou Guèye

Arrière-petit-fils de Serigne Maka Birama Khaly

Coordonnateur du Comité d’Organisation

Bicentenaire Serigne Maka Birama Khaly





