Comment Jamel Debbouze a perdu l'usage de sa main ? Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 12:14 Face aux caméras de Konbini, Jamel Debbouze est revenu sur le jour où il a perdu l'usage de sa main. L'humoriste s''est confié sur ce qui l'a aidé à surmonter cette épreuve sans jamais se laisser abattre.



En 1990, la vie de Jamel Debbouze est chamboulée. Alors qu’il n’a que 14 ans, le futur humoriste est happé sous un train avec un ami. Ce dernier perd la vie et lui l’usage de son bras.



"J’ai fait une bêtise, je n’ai pas écouté mes parents. Je suis sorti tard alors que je n’aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur un quai d’une gare. Je voulais gagner un peu de temps, j’ai vu le bus passer, je ne voulais pas le rater. J’ai traversé les rails en pleine nuit, sans regarder ni à droite, ni à gauche", s’est-il souvenu face aux enfants de l’émission Au tableau.



Un drame terrible pour le jeune homme qui finira par faire de son handicap, sa force. S’il ne revient que très rarement sur cet épisode de sa vie, l’humoriste s’est confié sur cette épreuve qu’il a “tout simplement” surmontée grâce au “déni”. À l’époque, Jamel Debbouze rêve de devenir danseur, alors “je me suis mis à danser tout de suite”.



Loin de se laisser abattre, la première chose qu’il demande à son médecin lorsqu’il apprend qu’il ne bougera plus son bras : “J’ai tout de suite demandé au docteur s’il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la main gauche”. Il ajoute : “Ça a été un réflexe immédiat. Parce que… Pas de temps à perdre”.



La seule manière pour lui de “passer outre cet accident”, c’est de se dire : “‘il n’existe pas’. il existe évidemment, c’est là. Je le mets dans ma poche. Et j’avance”. Une manière pour lui de “nier que j’étais freiné, ou diminué, ou que je ne pouvais pas faire comme les autres”, précise-t-il.





