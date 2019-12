Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment avoir des ongles solides et beaux ? Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Même si souvent des ongles mous et cassants signalent une carence nutritionnelle en fer, Zinc, vitamine B et E… Voici des conseils très utiles pour garder vos ongles solides plus beaux.



Il faut limer vos ongles plutôt que les couper. Et évitez de les limer dans un mouvement de va-et-vient. Limez plutôt vos ongles en allant des coins vers le centre dans une seule direction pour éviter d'affaiblir l'ongle. Et ne les limer jamais après une douche ou un bain. Séchez toujours vos ongles après avoir fait la vaisselle ou après avoir pris une douche… L'humidité risque de causer des infections fongiques à vos orteils. Aussi les ongles humides se brisent plus facilement.

Protégez toujours vos ongles des corvées de ménage et produits agressifs. Portez des gants si possible.



- Grace à la vitamine E qu’elle contient l’huile de ricin est excellente pour hydrater vos ongles et vos cuticules. Appliquez-en sur vos ongles et massez pour les garder forts et brillants mais aussi pour qu’ils poussent davantage.



- Tous les jours, appliquez une crème hydratante sur vos mains et vos ongles, et massez-les durant plusieurs minutes.



- Utilisez un vernis à ongles transparent avec un durcisseur si vous avez des ongles faibles et cassants.



- Ne pas ronger les ongles ou les cuticules.



- Évitez les faux ongles de pleine longueur - optez plutôt pour des extensions posées au bout de l'ongle.











Mam Dieng



