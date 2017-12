Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment bien porter le doré ? Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| Le doré est un grand classique bijou. Pourtant, le doré se décline aussi en vêtements, accessoires et beauté. Cette couleur moderne (qu’elle soit scintillante ou mate) apporte un maximum de lumière et de modernité à la plus simple des tenues. Alors, pourquoi s’en passer ? Voici quelques astuces afin de maitriser cette teinte métallique.

1- En vêtement :

Qu’est-ce que le doré apporte ?

Le doré rime avec modernité à la seule condition de choisir de le porter sur une pièce simplissime niveau coupe. Pensez donc à nos fameux basiques qui seront ici revisités : t-shirt droit, blazer souple, jupe patineuse, chemise en denim, t-shirt fluide etc.

Notez aussi que le doré apporte beaucoup de lumière à votre silhouette, ce qui sera superbe, à condition d’opter pour une coupe qui ne moule pas ! Rien de pire qu’une pièce métallisée portée trop près du corps ou trop courte. Il faut justement venir calmer le jeu niveau coupe en optant pour un vêtement sobre mais structuré aux lignes pures.



Choisissez la pièce selon votre silhouette !

N’ayez pas peur du doré ! Vous pouvez le porter et il apportera un nouveau souffle à votre silhouette. Si vous êtes plutôt menue, vous pouvez vous lâcher sur le côté scintillant voir à sequins.



Veillez à ne porter qu’une seule pièce dorée dans une tenue afin de ne pas en faire trop. Si vous êtes pulpeuse, choisissez de porter du doré plutôt mat. Veillez à choisir un tissu comme le denim qui une fois métallisé garde un aspect lamé et lumineux mais non scintillant.



En règle générale, le doré va attirer l’œil. Afin de rééquilibrer votre silhouette et de la mettre en valeur, portez le doré sur la partie la plus fine de votre silhouette ou là où vous voulez attirer le regard. Cela va créer un effet d’optique et vous faire une jolie silhouette.



Par exemple, si vous avez une silhouette en V, portez une jupe dorée. Si vous avez au contraire une silhouette en A, portez un top ou une veste dorée.



Comment associer la pièce dorée ?

Vous l’aurez compris, la pièce dorée, même si elle est de forme basique, est une pièce forte ! Ne vous prenez donc pas la tête, et allez au plus simple niveau coupe et couleur, afin de bien porter la pièce dorée. Oubliez les imprimés, les matières et textures trop compliquées. Portez des matières simples. Les matières naturelles comme la soie, la laine, le coton, ou encore le lin sont les bons alliés du doré.



Niveau couleur, le doré se mélange très bien à toutes les couleurs basiques telles que le noir, le blanc, le beige, le nude, le bleu marine, etc. Il va aussi bien avec des couleurs en demi-teinte comme le bordeaux, le bleu-vert, le grège, pas de couleurs criardes telles que le corail, le bleu électrique, le violet et j’en passe. Le mieux est de faire dans le sobre.





2- En accessoires :

Pourquoi posséder des accessoires dorés ?

L’accessoire doré va avec tout ! Il illumine une tenue tout en ne rajoutant pas de couleur, il est donc la solution idéale quand vous êtes en panne d’idée devant votre garde-robe. Qu’il s’agisse d’un sac ou de chaussures dorées, vous n’aurez aucun mal à les unir à vos tenues les plus simples en couleurs, ou les plus complexes.



Voici une bonne astuce, si vous ne savez pas quelles chaussures emmener en vacances d’été, optez pour des sandales dorées. Croyez-moi, une paire de sandales dorées peut sauver votre été, car vous pourrez les porter pour toutes occasions. Depuis la robe marinière simple à la plage à une robe noire sophistiquée pour sortir, avec toutes vos pièces imprimées, avec… tout je vous dis ! Si le doré en vêtement vous impressionne, commencez donc par des accessoires dorés plus abordables et si faciles à porter !



Comment les porter ?

Ce qui est incroyable, c’est que les accessoires dorés ne font ni trop ni pas assez, ils sont cette petite touche qui fait que la tenue est stylée sans pour autant être dans l’excessif. Essayer l’accessoire doré, c’est l’adopter.



Mais, il y a une seule condition, il doit être le seul accessoire doré de la tenue (mise à part les bijoux). Chaussures, sac, pochette ou encore ceinture, illuminez votre tenue avec du doré plus facile à porter que n’importe quelle autre couleur à condition de bien le placer.



Comment associer l’accessoire doré ?

Chaussures: Elles sont très faciles à accessoiriser car elles vont juste donner ce petit plus à votre tenue sans pour autant ajouter une teinte en plus, selon moi, le doré ne compte pas comme une couleur, c’est une teinte métallique, elle peut donc être portée avec beaucoup de choses.

Ceinture: Fine, tressée ou plus large, la ceinture dorée va mettre en valeur votre taille. Pensez à elle sur toutes les robes fluides ou simplement pour apporter un peu d’éclat à votre jean brut.

Sac et pochette: Le sac doré est aussi un grand classique. Qu’il soit petit ou plus grand, il aura aussi le plus de s ‘adapter à l’ensemble de votre garde-robe.



3- En beauté :

Pourquoi porter du doré en maquillage ?

Comme nous l’avons vu, le doré est une couleur qui attire l’œil. Il est donc parfait pour un maquillage réussi.

Comment le porter ?

Sur les yeux : Attention à bien choisir la teinte dorée qui sera assez subtile pour vos paupières. Si vous avez les yeux clairs, le doré va faire tout de suite ressortir vos yeux. Choisissez-le plus clair si vous êtes blonde ou rousse et plus cuivré si vous êtes brune. Il existe aussi des eye-liners dorés qui évitent le côté trop “dramatique” de l’eye-liner noir. C’est subtil, ça apporte de l’éclat et cela mettra la couleur de vos yeux en valeur, alors pourquoi s’en passer ?



En vernis à ongles : Le doré en vernis à ongles est aussi très joli. Seule condition afin de bien le porter : vous devez avoir les ongles courts. Optez pour une teinte plus ou moins pailletée qui fera de vos ongles de vrais petits bijoux. C’est une couleur idéale, pas trop voyante, et subtile, alors adoptez le doré aussi sur vos ongles de pieds ou de mains.













afriquefemme.com





