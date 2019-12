Comment camoufler les boutons, l'acné avec du maquillage ?

Vous avez l’acné, des boutons sur le visage? Voici comment les camoufler avec du maquillage. Ici, on va travailler juste le teint.



Nettoyez la zone délicatement et retirez les peaux mortes.

Appliquez une base de teint matifiante.

Utilisez un coton-tige ou le bout de votre doigt pour appliquer un peu de cache-cernes. Tapotez sans frotter.

Utilisez un cache-cernes légèrement plus clair que votre teint de peau.Pour couvrir davantage de peau, utilisez un correcteur vert pour mieux atténuer les rougeurs.

Les teintes de couleur jaune peuvent minimiser l'aspect surélevé du bouton.

Ensuite, applique un fond de teint liquide. Il faut qu’il soit impérativement de la même couleur que ta peau afin de bien camoufler tes tâches et tes boutons. Utilisez une éponge afin d’obtenir un rendu uniforme. Tapotez délicatement pour que ça fasse plus naturel.

Scellez le tout avec une poudre libre.













Mam Dieng