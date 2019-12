Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment expliquer les envies alimentaires de la femme enceinte ? Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 13:42 | | 0 commentaire(s)| Toute femme qui a connu la joie de porter un enfant se rappelle, non sans humour, parfois, des étranges envies alimentaires qui ont jalonné sa période de grossesse : cornichons au chocolat, steaks matinaux ou soda ingurgité à longueur de journée… La question des envies alimentaires des femmes enceintes a secoué la sphère scientifique et médicale, à la recherche, bien entendu, d’explications du phénomène. Et, si les envies sont innombrables et personnelles, les explications, elles, demeurent assez vagues. Voici un tour d’horizon explicatif du sujet.





Des causes hormonales ?



Bien qu’aucune explication scientifique ne soit confirmée, en matière d’envies alimentaires des femmes enceintes, plusieurs théories ont été mises sur le tapis. La période de la grossesse génère beaucoup de changements chez la femme, sur un plan hormonal et organique. La sécrétion d’œstrogènes au cours de la grossesse entraîne l’apparition de stress et d’anxiété, qui pourrait expliquer l’origine des envies compulsives de s’alimenter, chez la future mère.



En outre, au cours de la grossesse, le goût et l’odorat sont complètement modifiés. La femme ressent une attirance ou un dégoût pour certaines catégories d’aliments. Ce qui peut également expliquer ses nouvelles préférences alimentaires.



Une réponse aux besoins de l’organisme



Certains scientifiques avancent le fait que les envies alimentaires des femmes enceintes sont ressenties par les futures mères afin de répondre à des carences de l’organisme. Ce phénomène se manifesterait alors par les envies de nourriture : des envies de viande rouge en cas d’anémie, des envies d’orange en cas de carences en vitamines C, par exemple.

Des besoins émotionnels



Les sécrétions hormonales sont à l’origine de troubles émotionnels, lors de la grossesse. Des scientifiques ont également pointé du doigt le fait que les envies alimentaires de la femme enceinte pourraient se manifester afin de combler ses besoins émotionnels. Pâtisseries, gâteaux, sucreries seraient donc une réponse à ses attentes/cette envie d’être « cajolée ».



Envies alimentaires : limiter les fringales



Pour éviter une prise de poids excessive, la future maman doit être attentive à sa façon de s’alimenter. En effet, céder aux envies alimentaires de femme enceinte à tout bout de champ est néfaste pour elle et pour le bébé. Trop manger peut occasionner un surpoids, qui va être à l’origine de pathologies dangereuses en cours de grossesse, comme le diabète et l’hypertension. Autant que faire se peut, il faut veiller à manger équilibré en consommant fruits et légumes. Limitez les aliments gras, les gâteaux, sucreries et la nourriture trop riche, si vous attendez un enfant.



Les envies alimentaires de femme enceinte répondent à un besoin ressenti, c’est certain. Mais y céder constamment peut s’avérer néfaste pour la suite de la grossesse. Il est impératif de respecter une ligne de conduite alimentaire afin d’éviter le surpoids et ainsi de profiter d’une grossesse en bonne santé.











Source : Autre Presse



Accueil Envoyer à un ami Partager