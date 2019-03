Comment faire pour améliorer une cicatrice de césarienne ?

« Bonjour Docteur, J’ai une césarienne qui date de deux ans. La cicatrice n’est pas très belle, que puis-je faire pour l'améliorer ? Merci Docteur »



Réponse du docteur

« Si la cicatrice est épaisse et bourgeonnante, les soins doivent être réalisés dès le début. Certains soins peuvent être faits durant les premières semaines et parfois prolongés sur plusieurs mois? pour obtenir des cicatrices plus belles, plus fines…



La façon dont les patientes cicatrisent est extrêmement variable. Mais quand on a un recul de deux ans, il faut consulter ».



Pr. Fabrice Pierre, gynécologue-obstétricien











