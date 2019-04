Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment faire sa crème réparatrice au beurre de karité et à l’huile d’avocat Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

Recommandée pour les peaux sèches, déshydratées ou abimées par le soleil, cette crème protège et lisse votre peau en quelques instants. Ses agents actifs repulpent votre épiderme et le préservent durablement du dessèchement. Douce et fondante, son application est un vrai moment de détente et de plaisir.



Votre peau est nourrie, elle ne tire plus et retrouve toute sa beauté et son élasticité.



Ingrédients : propriétés et bienfaits

- Beurre de Karité : Ce beurre nourrit et assouplit les peaux sèches ou déshydratées. Il protège contre les agressions extérieures, et particulièrement celle du soleil, et stimule le métabolisme des cellules.

- Huile d'avocat : Riche en acide linoléique, l’huile d’avocat est l’une des huiles anti-âges les plus riches et les mieux absorbées par la peau, c’est la meilleure alliée des peaux sèches et fragiles. Elle redonne élasticité et confort à la peau. Elle agit également contre le vieillissement cutané.

- La glycérine végétale : Agent hydratant dont l'efficacité sur les cellules est scientifiquement démontrée, la glycérine améliore l'aspect de la peau, qu'elle rend souple et aide à repulper les cellules de l’épiderme. Elle est non comédogène et très peu allergisante.

- Vitamine E : antioxydant naturel, il protège les phases huileuses (huiles et beurres) et la peau de l'oxydation. Les huiles ne rancissent pas et ne perdent donc pas leurs propriétés et leurs bienfaits.



Préparation :

- Versez dans un 1er bol l'huile d'avocat et le beurre de Karité

- Versez dans un second bol la glycérine et l'eau stérilisée.

- Faites chauffer 2 casseroles d’eau. Lorsque l’eau commence à frémir dans les 2 casseroles, placer en même temps vos 2 bols au bain-marie et laissez chauffer vos préparations sans mélanger ni remuer (l’eau doit rester frémissante). Patientez encore 2 minutes (très important pour atteindre la bonne température) puis sortez les bols du bain-marie.

- Versez sans attendre la phase aqueuse dans la phase huileuse et battez énergiquement au fouet ou à la fourchette au moins 5 minutes jusqu’à obtention d’une texture homogène et onctueuse.

- Ajoutez enfin la vitamine E. Battez de nouveau afin de bien homogénéiser votre préparation.

- Versez dans un pot de 200 ml. Attendez 15 minutes le refroidissement complet : c’est prêt !















