Comment faire son démaquillant naturel au thé vert ?

Riche en flavonoïdes et en vitamine C, le thé vert est un puissant antioxydant qui permet de purifier efficacement la peau de façon naturelle tout en nettoyant les impuretés de la peau et l'excès de sébum. Il convient aux les peaux irritées ou grasses.



Mode d'emploi



Mettez quelques feuilles de thé vert dans un bol d'eau chaude et laissez infuser 5 minutes, retirez les feuilles et filtrez. Lorsqu’il est froid verser dans un récipient hermétiquement fermé et conservez au réfrigérateur maximum 8 jours. Au moment de vous démaquiller, imbibez de thé vert un disque coton et nettoyez votre visage.











Mam Dieng