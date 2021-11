Comment investir dans les matières premières en Afrique Investir dans les matières premières en Afrique avec XTB Faut-il investir dans les matières premières en Afrique ? C'est là l'une des questions qui troublent beaucoup d'investisseurs désireux d'explorer le marché des matières premières en Afrique. Sachez d'abord que le marché des matières premières est aujourd'hui l'un des marchés les plus populaires pour faire du commerce, tant pour les investisseurs individuels, les spéculateurs ou les grandes institutions financières. Trader sur ce marché constitue un investissement intéressant et plutôt spécifique. Découvrez dans cet article, tout ce que vous devez savoir pour un investissement rentable avec XTB.

Le marché des matières premières est l'un des secteurs les plus rentables quand on veut investir en Afrique. Le broker XTB vous aide à faire le meilleur investissement Dans quel secteur investir en Afrique ? Ce n'est pas un secret que l'Afrique regorge de multiples richesses qui n'attendent qu'à être explorées. En effet, le continent offre de nombreuses ouvertures d'investissement. Que ce soit sur le marché des matières premières, le marché boursier, des crypto-monnaies, ou dans le secteur artisanal, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Qu'on le veuille ou non, l'Afrique est un continent à forte rentabilité pour les investissements en raison du taux de rendement qui s'élève à 14% largement au-dessus du taux à l'échelle mondiale qui est de 7,1%. De nombreuses entreprises de divers secteurs et surtout, celles actives sur le marché des matières premières ont déjà fait d'importants bénéfices.

D'ailleurs sur ce marché, le trading se fait principalement sur les métaux précieux et industriels. Il existe évidemment des similitudes en ce qui concerne le trading des matières et des actions. Tout comme les actions, les matières premières suivent des négociations en bourse et les prix aussi sont soumis à des fluctuations par moment. Ceci profite bien aussi aux investisseurs à long terme comme à court terme.

À titre illustratif, le continent est connu pour être le plus grand fournisseur de platine, de cobalt et de chrome dans le monde. Lesquels sont indispensables à la mise au point des batteries pour téléphone. Selon Le Figaro, de grandes puissances mondiales telles que la Chine sont d’ailleurs depuis longtemps à l’assaut de différentes matières premières en Afrique.





Comment investir dans les matières premières avec XTB? Il existe plusieurs possibilités de négociation pour les investisseurs sur le marché des matières premières. Que ce soit pour l'investissement traditionnel sur des matières premières physiques, la négociation des contrats à terme ou des options sur les matières premières, le moyen le plus connu pour investir sur ce marché est celui des contrats sur la différence (CFD) et les Exchange Traded Funds (ETF).

Il s'agit d'instruments dérivés qui sont considérés comme étant des moyens de négociation très efficaces sur le marché des matières premières principalement à cause de l'effet de levier. Ils permettent aux investisseurs d'engager moins de capital pour une plus grande exposition au risque de perdre son capital.

XTB offre aux traders un accès à des CFD variés même les matières premières comme le soja, le maïs ... Sa gamme de ETF permet aux investisseurs d'accéder à des matières premières comme l'or, le gaz, l'argent ou autres métaux industriels [comme expliqué ici ]url:https://droitdunet.fr/xtb-avis/ .

En plus des matières premières, avec XTB vous avez également la possibilité de faire du crypto trading. Ce système de trading axé sur les crypto-monnaies est aujourd’hui très répandu de par le monde. La cryptomonnaie qui semble intéresser le plus les investisseurs est bien évidemment le bitcoin.





Les catégories de matières premières On distingue généralement deux groupes de matières premières. Le premier, celui des produits bruts se rapporte aux métaux, aux ressources énergétiques et aux ressources naturelles. Dans cette catégorie, on inclut le minerai de fer, les métaux précieux et le pétrole brut. Il s'agit là de matières qui ont une longue période de conservation.

Le second groupe se rapporte aux produits de base qui sont composés de produits agricoles tels que le blé, le café, le maïs, le bétail, le coton, etc. Ces produits sont généralement saisonniers et ne se détériorent pas assez vite.

Bien que la liste des matières premières soit assez longue, les investisseurs principalement les débutants doivent impérativement se sentir plus concernés par les marchés les plus fluides pour effectuer facilement les transactions, car cela présente un impact sur la facilité d'ouverture et de clôture des transactions.









