Comment remédier à la sécheresse des mains et des ongles? Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 12:45 Elles ne sont pas douloureuses, certes, elles ne sont pas non plus une maladie. Les mains sèches restent quand même assez gênantes. Quels remèdes naturels pour protéger la peau des mains, l'hydrater en profondeur et lui redonner souplesse et éclat ? Que faire alors ? Voici 4 astuces parfaites pour soigner les mains sèches





Masque à l'oeuf et au yogourt



Hydratez des mains trop sèches une fois par semaine avec un masque à l'œuf et au yogourt.



Mélangez deux cuillères à soupe de yogourt, 15 grammes (une cuillère à soupe) de fromage frais, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de miel et deux cuillères à soupe de jus de citron.



Appliquez une couche d'environ trois millimètres sur vos mains.



Rincez au bout de 15 minutes.



Lavez vos mains en douceur



Afin de protéger la barrière cutanée, optez pour des savons doux, gras et hydratant. Évitez de vous laver les mains avec du savon à vaisselle ou tout autre savon trop fort pour votre peau. Enfin, favorisez l’eau tiède plutôt que chaude.

1Hydratez, et hydratez encore!



Les mains ne sont jamais trop hydratées! Appliquez régulièrement de la crème, notamment après vous être lavé les mains. Question de ne jamais en manquer, gardez des tubes dans votre sac à main, sur votre bureau, dans vos poches, bref, partout! Crémer vos mains permettra de créer une barrière protectrice sur votre peau, et les nourrira en profondeur.



Massage au miel et huile d'amande



Un massage au miel et à l'huile d'amande redonne aux mains une douceur satinée. Mélangez cinq millilitres (une cuillère à thé) de miel, 10 millilitres (deux cuillères à thé) d'huile d'amande douce et deux gouttes d'huile essentielle d'argousier.



Massez-vous les mains parfaitement sèches, enfilez des gants en coton et laissez agir toute la nuit.



Le matin, rincez à l'eau tiède.



Attention aux mains gercées !



Les crèmes hydratantes ne suffisent pas pour soigner des gerçures. C’est plutôt des beurres et des crèmes à base d’huile qui permettront de régler ces irritations. N’hésitez pas à consulter un pharmacien ou un médecin en cas de gerçures importantes; vous pourriez avoir besoin de cortisone.











Yolande Jakin



