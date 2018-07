Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment retrouver de beaux pieds lisses et doux? Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|







Les beaux jours sont là et vous avez envie d’en profiter pleinement. Vous vous sentez belle et bien dans votre corps, mais il y a un hic; vos pieds. Ils sont secs et fendillés et vous pensez avoir tout essayé sans succès ? Et bien non, car nous avons une bonne nouvelle pour vous.



Vos pieds fissurés et recouverts de callosités vont pouvoir retrouver beauté, douceur et sensualité grâce à un remède très simple à base de bicarbonate de soude que vous allez fabriquer chez vous à moindre coût.



Vous allez pouvoir remettre des chaussures ouvertes tous les jours, sortir sandales et tongs pour aller à la plage sans aucun complexe. Grâce à des pieds parfaitement nettoyés, propres et attirants, vous apprécierez d’avantage votre été.



Voilà comment faire :



Les Ingrédients :

• 4 à 5 L d’eau tiède

• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

• Une brosse de gommage ou une pierre ponce



• Une crème hydratante

• L’huile essentielle.



La Préparation :

Ajoutez le bicarbonate de soude à l’eau tiède et remuez jusqu’à dissolution. Pour avoir un parfum agréable et un véritable traitement digne d’un spa, ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle habituelle.



Tremper vos pieds dans ce bain pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, prenez une brosse de gommage ou une pierre ponce et frottez vigoureusement la zone fissurée de vos pieds.



Appliquez une importante couche de crème hydratante contenant de la glycérine, ou de la vaseline. À défaut, enduisez vos pieds d’un peu d’huile de noix de coco ou de beurre de karité. Portez des chaussettes en coton pour bien garder l’humidité. Faites ce soin une à deux fois par semaine pendant un certain temps, de préférence avant le coucher le soir.



Dès que l’état de vos pieds s’améliore, vous pouvez le faire deux fois par mois tout au long de l’été et pourquoi pas l’adopter à vie en trouvant votre propre rythme pour le soin et ainsi garder des pieds à jamais magnifiques.



Amina-mag.com



