Avoir une peau qui fait grise mine n’est pas une fatalité. Pour se débarrasser d’un teint terne, nous avons la solution.



Des réflexes à adopter au quotidien pour dire adieu à un minois gris et brouillé en deux temps trois mouvements. A nous la mine lumineuse. Pour éviter d’avoir un teint terne, on a les solutions. Avoir un teint terne, c’est quoi ? C’est lorsque la peau de notre visage vire au gris. Qu’il manque de luminosité et également d’homogénéité.



Quelles sont les causes d’un teint terne ? Non, ce n’est pas parce que vous n’avez pas pris de congés depuis 8 mois que votre teint tire la sonnette d’alarme. Les causes d’un teint fade et terne sont nombreuses.



D’abord, il y a bien évidemment la fatigue. Mais ce n’est pas tout. Le stress est en partie responsable du teint gris. Lorsque l’on angoisse, le sang circule mal dans les vaisseaux sanguins qui se rétrécissent, ce qui empêche la peau de puiser dans les nutriments dont elle a besoin. Résultat : on fait grise mine.



Fumer, c’est également très mauvais pour l’éclat du teint. Pour celles qui habitent en ville, la pollution est elle aussi responsable d’un teint souvent trop fade. Enfin, la mauvaise circulation sanguine est également un élément clé dans le manque d’éclat de la peau du visage. Comment se débarrasser d’un teint terne ?



Pour apporter de la lumière à son minois, plusieurs solutions. Le bain de vapeur en premier lieu pour désobstruer les pores de la peau. Puis le gommage visage à faire 1 fois par semaine, en respectant son type de peau.



Enfin, il faudra opter pour un soin spécial « éclat » pour apporter de la vitalité au visage riche en vitamine C.



En plus des soins visage, il est important d’hydrater sa peau pour éviter qu’elle ne fasse grise mine. Alors on boit beaucoup et sans modération ! Mais de l’eau seulement. Enfin, en appliquant vos soins, n’hésitez pas à faire de petits massages en mouvements circulaires pour favoriser la circulation sanguine.











