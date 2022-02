Comment télécharger 1xBet sur Android (1xbet.apk) au Sénégal ?

Basée à Chypre, la marque 1xBet a été une réussite dès le départ, avec son application mobile et des centaines de services indispensables pour les joueurs. Cet article résume le processus de téléchargement de l'application 1xBet et ses principales fonctionnalités.



https://parimobile.sn/1xbetapk est sans aucun doute l'une des meilleures du genre sur le marché aujourd'hui. Elle figure parmi les meilleures applications de paris sur le football au Sénégal disponibles. En plus d'être une excellente option pour les paris sportifs en général, elle intègre également un mélange diversifié de jeux de casino, étant un véritable délice pour les parieurs.

Faits en bref sur l'application mobile

– Accepte les parieurs sénégalais

– Accepte les francs CFA

– Prend en charge les paris en direct, les cashouts, la diffusion en direct



Télécharger & Installer

Avec les téléphones Android, le processus de téléchargement de l'application est simple et généralement similaire sur différents appareils. Bien que vous ne trouviez pas 1x Bet sur le Google Play Store ( en raison des politiques de Google concernant le jeu en ligne ), pas de panique. Suivez simplement les étapes mentionnées ci-dessous :



Étape 1 : Cliquez sur ce lien pour commencer à télécharger l'application.

Étape 2 : Apportez les modifications nécessaires aux paramètres de votre téléphone afin que votre Android puisse accepter et installer des applications provenant de sources inconnues. Pour cette étape, le chemin serait généralement "Paramètres️️ – Plus de paramètres️️ – Autoriser l'installation d'applications / l'installation d'applications à partir de sources externes".

Étape 3 : Le téléchargement de l'application devrait être terminé à ce moment-là. Sélectionnez le fichier téléchargé.

Étape 4 : Appuyez sur l'option "Installer" à l'écran. Votre appli sera installée.

Convivialité, apparence et navigation

L’app est agréable à utiliser. Sa palette de couleurs est composée d'un mélange parfait de bleu avec une pointe de blanc. De plus, l’app est l'un des plus simples à naviguer. Tous les marchés de paris sont facilement accessibles. Chaque titre a un menu déroulant qui répertorie différents contenus. Dans l'onglet “Paramètres”, vous trouverez plusieurs options pour changer le format d'affichage des cotes à celui que vous préférez et d’autres modifications.



Vous trouverez aussi les différents partenaires associés à 1xBet, le contact du support client et des liens vers leurs pages de médias sociaux.

Inscription via l’app de paris sportifs

1xBet sports offre quelques options faciles pour créer un compte : en un seul clic, par email, par RS et par un numéro de téléphone portable pour avoir un accès immédiat à votre compte.



Pour obtenir votre numéro d'utilisateur et votre mot de passe avec la fonction en un clic, il vous suffit de fournir :

– Votre pays actuel;

– Devise;

– Code promotionnel ( SENEGAL130 )







En cliquant simplement sur le bouton du compte d'enregistrement, vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion 1x Bet que vous pouvez enregistrer sous forme de fichier texte, d'image ou de pièce jointe à un e-mail.



La création d'un compte avec un numéro de téléphone suit les étapes précédentes avec l'ajout de votre numéro de contact. Vous recevrez un SMS avec un code de vérification pour certifier le processus d'authentification.



Bien que les utilisateurs puissent commencer à effectuer un dépôt et un pari, nous vous suggérons fortement de remplir tous les détails de sécurité à l'avance. Ça augmentera non seulement la protection de votre compte, mais permettra également d'accéder à des bonus supplémentaires.

Bonus 200%

Comme la concurrence dans l'industrie du jeu est rude, les bookmakers ont dû trouver des méthodes pour attirer et fidéliser leur clientèle. Une offre de bonus avec le code promo SENEGAL130 en est un excellent exemple.



L'offre de bienvenue actuelle de 1x Bet est un bonus de 200% sur votre premier dépôt divisé en deux parties, jusqu'à 100$. Si vous appliquez notre 1xbet code promo SENEGAL130, le bonus sera plafonné à 130$. Cependant, comme pour toutes les offres de bonus, des termes et conditions sont attachés à l'offre d'inscription.



Conditions générales :



● Vous devez sélectionner l'offre de bienvenue Sports lors du processus d'inscription.

● Vous devez déposer un minimum de 600 XOF pour réclamer le bonus.

● La moitié du bonus doit être cumulée cinq fois dans les paris combinés, chaque pari doit comporter au moins trois sélections. Chaque sélection doit avoir une cote d'au moins 1,4.

● L’autre moitié doit être dépensée sur les jeux ( 30x ) dans 1x Games.

● Vous devez utiliser le montant du bonus dans les 30 jours après lesquels il sera déclaré nul.

● Vous devez avoir 18 ans et plus.

Marchés de paris

La section sportive 1xBet mérite votre attention. Leur liste complète de sports populaires sur lesquels parier comprend le football, le tennis, le basket-ball, le hockey, le volley-ball, le tennis de table, la boxe, le handball, le golf, etc. Il existe également des sports uniques tels que le futsal, le snooker, le roller hockey, le cyclisme, les arts martiaux, etc. Regardons ce que 1x Sports a à offrir en détail.



Sans aucun doute, la myriade de marchés de paris vous laissera complètement ébloui. Pour la plupart des sports, vous trouverez plus de 30 types de paris sportifs sur lesquels parier.



Dans les grands jeux, vous pouvez trouver un excès de 1500 marchés sur lesquels parier. Ça garantit que les parieurs de tous les goûts ont des marchés sur lesquels parier. 1xBet propose également des marchés pour les promotions politiques, ce qui est conforme aux principaux bookmakers de l'industrie.



Cotes

Les cotes élevées sont l'une des principales choses qui attirent les parieurs sur le site de la marque. Ça signifie que vous pouvez gagner gros sur une petite mise. En plus d'offrir les meilleures cotes, les cotes sont présentées dans un certain nombre de formats, notamment :

– Fractionnaire

– Décimal

– Moneyline



Le format de cotes différent est une façon de présenter la même chose différemment. Quel est votre format de cotes préféré ?



Streaming

Il existe une page de diffusion en direct dédiée sur 1x Bet avec des flux en direct de divers événements sportifs diffusés 24h / 24, 7j / 7, y compris les meilleurs matchs de foot du monde entier. Vous pouvez les regarder sur votre ordi de bureau, votre tablette ou votre appareil mobile.



La plupart des flux nécessitent que vous vous connectiez et que vous approvisionniez votre compte pour les voir, et certains peuvent vous obliger à parier sur l'événement en question.



Assistance

L'assistance client de l'application est globalement assez réactive et généralement disponible 24 heures sur 24 pour résoudre toute requête. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone pour un rappel, les contacter directement via la fonction de chat en direct ou envoyer un e-mail à info-en@1xbet-team.com.



Dernier mot

1xBet application est l'une des meilleures du secteur, grâce à son interface conviviale, à de nombreuses fonctionnalités et à la commodité de placer des paris en déplacement. Non seulement le processus de téléchargement de l'application est simple, mais le dépôt de fonds sur le compte, le placement d'un pari et les retraits sont également extrêmement faciles à faire.