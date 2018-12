Comment un Sénégalais a utilisé le nom de Sadio Mané pour escroquer les Tunisiens

Arrêté puis relâché par la police



L’histoire a l’air drôle, mais elle est tout autant rocambolesque. La nouvelle du mariage de Sadio Mané a fait le tour du web le 20 décembre dernier, quand un média tunisien (Radio Mosaïque FM) en a fait l’annonce, s’appuyant sur un document d’un prétendu agent de match qui serait affilié à la FIFA et qui aurait le même nom de famille que l’international sénégalais de Liverpool. Après que le joueur a démenti, l’auteur de l’arnaque, qui serait un sénégalais résidant en Tunisie, a été appréhendé par la police locale avant d’être relâché (provisoirement ?).



C’est la radio tunisienne qui a d’abord fait filtrer la nouvelle en donnant la parole à Houcine Jenayah, membre du Conseil municipal de la ville de Sousse qui devrait recevoir la cérémonie du mariage ponctué d’un match de gala avec la participation de grands noms du football.



« Pour le moment, nous attendons la liste des joueurs qui confirmeront leur présence. Des stars comme Pogba, Kanté, Drogba et d’autres seront en principe présents, dira Jenayah, au micro de Mosaïque FM. Environ 16 joueurs ont confirmé leur présence le 5 janvier. Ils vont rejoindre la Tunisie avec leurs jets privés aux aéroports de Monastir et Enfidha. Des demandes de la FIFA et de Liverpool sont parvenus au comité de la jeunesse et des sports de la municipalité de Sousse. »



Les habitants de la ville de Sousse qui ont acheté les tickets de l’évènement ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux.



Sadio et son entourage surpris



Il n’en fallait pas plus pour que la presse en ligne sénégalaise s’en empare pour relayer à très grande échelle. L’affaire parait bien ficelée. En réalité, elle est aussi grosse que cousue de fil blanc et il eut fallu un peu de sens d’observation pour déceler le piège qui a pris la presse et le public tunisiens, qui peuvent, peut-être, se prévaloir de ne pas beaucoup savoir de Sadio Mané. Et encore !



Sadio Mané n’était pas au courant. Pendant que l’affaire devenait virale par la magie des réseaux sociaux, « il était à l’entraînement, le pauvre, nous assure un proche du joueur. Il est sorti (du terrain d’entraînement) et son téléphone n’arrêtait pas de sonner. Je comprenais pas d’autant qu’il est hyper discret, c’est pas lui tout ça... C’est n’importe quoi », s’indigne notre source, qui révèle également que la petite amie du joueur, qui n’est pas Tunisienne, a plutôt bien pris l’histoire et en « a même rigolé, consciente de ce qu’est la vie de star ».



Si l’international sénégalais a vite fait de démentir sur ses pages sur les réseaux sociaux, nous avons pu savoir qu’il s’est agi d’une opération d’escroquerie organisée par un compatriote qui s’est rendu en Tunisie munie d’une lettre et des pièces jointes fabriquées (lettres de la FIFA, de Liverpool, licence professionnelle etc.) de toutes pièces.



En se présentant comme l’agent mandaté par le joueur et chargé de l’organisation de son mariage, il a demandé à louer le stade de Sousse. En ayant l’accord de la municipalité de la ville, le (prétendu ?) nommé Aliou Mané a commencé à imprimer et à commercialiser à prix d’or des tickets de l’évènement qu’il a sur-vendu en insistant sur la présence de grands noms du football.



La Mairie de Sousse a été enrhumée. Coupable sans doute de légèreté, elle s’est fiée à une lettre qui a tout de faux. Son auteur, Aliou Mané, a joué sur sa nationalité et son nom de famille, pour dribbler ses interlocuteurs en Tunisie. Dans la lettre, il se fait passer pour un agent match FIFA.



Une petite vérification que nous avons faite sur le site de l’instance dirigeante du football nous a permis de nous rendre compte de la vaste supercherie. Ni en France ni en Angleterre encore moins au Sénégal, il n’y a un Sénégalais du nom d’Aliou Mané Agent FIFA. Pour ceux qui suivent régulièrement l’international sénégalais, il est pourtant clair que le nom d’Aliou Mané ne figure pas dans son entourage proche au point de devoir organiser pour lui un événement aussi marquant que le mariage.



L’autre indice qui fait sourire au-delà du caractère réservé de Sadio Mané et donc en porte-à-faux avec ce faste annoncé, est la date prévue pour l’évènement. Le 5 janvier 2019, soit à trois jours seulement du gala Caf Awards qui se tient à Dakar, au pays de Sadio Mané, qui en est un des grands favoris.















Emedia