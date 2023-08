Comment un célèbre marchand d'armes a détourné le budget du Niger et acheté des armes à la Russie

Le Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest, a bénéficié d'une période de dépenses militaires soutenues soutenue par les États-Unis pour lutter contre la montée des groupes militants dans la région du Sahel. Entre 2011 et 2019, environ 1 milliard de dollars américains ont été dépensés, dont près d'un tiers aurait été détourné vers des transactions d'armes internationales gonflées, apparemment destinées à permettre à des responsables corrompus et à des intermédiaires de détourner des fonds gouvernementaux.





L'Inspection Générale des Armées, un organisme indépendant auditeur des forces armées, a constaté des problèmes avec des contrats totalisant plus de 320 millions de dollars sur les 875 millions de dollars de dépenses militaires qu'elle a examinés. Les États-Unis ont contribué à hauteur de près de 240 millions de dollars au budget militaire du Niger sur la même période.



Les auditeurs ont découvert que plus de 76 milliards de francs CFA d'Afrique de l'Ouest (environ 137 millions de dollars au taux de change actuel) avaient été perdus en raison de la corruption. Ils ont constaté que de nombreux équipements provenant d'entreprises internationales, dont des entreprises d'État russes, ukrainiennes et chinoises, étaient largement surévalués, n'avaient pas été livrés réellement ou avaient été achetés sans processus d'appel d'offres compétitif.



Les autorités nigériennes enquêtent sur les conclusions de l'audit, qui ont créé un scandale dans le pays.



Le Niger est devenu un allié clé des États-Unis dans la lutte contre des groupes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, mieux connu sous le nom de Boko Haram.



Cependant, une grande partie de ces dépenses aurait été détournée par des hommes d'affaires nigériens, dont Aboubacar Hima, un marchand d'armes notoire, et Aboubacar Charfo, un entrepreneur en construction sans expérience préalable dans le secteur de la défense. Ils auraient manipulé les appels d'offres et les transactions pour siphonner des fonds gouvernementaux. Les succès de ces hommes soulignent les opportunités offertes à un petit cercle de personnes bien connectées ayant des liens étroits avec le gouvernement nigérien.



L'enquête a également révélé l'implication de diverses entreprises internationales et l'utilisation de sociétés-écrans basées dans des paradis fiscaux pour faciliter la corruption et dissimuler les flux financiers.

par Mark Anderson, Khadija Sharife et Nathalie Prevost, le 6 août 2020



À mesure que des groupes militants se répandent à travers le Sahel, la nation ouest-africaine du Niger s'est lancée dans une frénésie de dépenses militaires soutenue par les États-Unis, totalisant environ 1 milliard de dollars entre 2011 et 2019.



Cependant, près d'un tiers de cet argent a été détourné vers des contrats d'armement internationaux gonflés - apparemment conçus pour permettre à des responsables corrompus et à des intermédiaires de détourner des fonds gouvernementaux, selon un audit gouvernemental confidentiel obtenu par l'OCCRP qui couvre ces huit années.



L'Inspection Générale des Armées, un organisme indépendant chargé de vérifier les forces armées, a constaté des problèmes avec des contrats totalisant plus de 320 millions de dollars sur les 875 millions de dollars de dépenses militaires examinées. Les États-Unis ont contribué à hauteur de près de 240 millions de dollars au budget militaire du Niger sur la même période.



Toutes les conversions de devises dans cette histoire utilisent les taux en vigueur.



Les auditeurs de l'Inspection Générale ont déclaré qu'un peu plus de 76 milliards de francs CFA avaient été perdus en raison de la corruption, soit environ 137 millions de dollars au taux de change actuel.



Ils ont découvert que de nombreux équipements provenant d'entreprises internationales - notamment russes, ukrainiennes et chinoises - étaient significativement surestimés, non réellement livrés ou achetés sans passer par un processus d'appel d'offres concurrentiel.



« Le processus d'appel d'offres truqué, la fausse concurrence et les prix gonflés dans ces transactions sont stupéfiants », a déclaré Andrew Feinstein, un expert en armements de premier plan et auteur de « Le Monde de l'Ombre : À l'intérieur du Commerce Mondial des Armes ».



Les autorités nigériennes enquêtent sur les conclusions de l'audit, qui ont provoqué un scandale dans le pays après que certains détails aient été rapportés dans la presse plus tôt cette année.



Le pays est devenu un allié clé des États-Unis dans la lutte contre des groupes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique et la Province de l'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, mieux connue sous le nom de Boko Haram.



L'augmentation des dépenses au cours de la dernière décennie a permis au Niger de devenir l'une des puissances militaires les plus redoutables de la région. Le pays - l'un des plus pauvres du monde - a acheté des armes allant d'hélicoptères d'attaque et de chasseurs à réaction à des véhicules blindés et des fusils automatiques.



En plus de l'argent qu'il a fourni à l'armée nigérienne, les États-Unis ont dépensé 280 millions de dollars pour construire une immense base aérienne près de l'ancienne cité marchande d'Agadez, au nord du pays. La base, qui coûte apparemment 30 millions de dollars par an à exploiter, permet aux forces américaines de lancer des drones à la fois pour la surveillance et les frappes aériennes.



Les forces américaines forment également les soldats nigériens et combattent à leurs côtés. En 2017, quatre officiers des Forces Spéciales américaines ont été tués dans une embuscade à la frontière du pays avec le Mali et le Burkina Faso, apparemment par des combattants associés à l'État islamique autoproclamé.



La France et l'Union Européenne sont également d'importants donateurs de l'armée nigérienne, qui reçoit une aide supplémentaire par le biais de sa participation à la Force Militaire Conjointe du G5 Sahel, une force militaire régionale commune. Le rapport d'audit laisse entendre que certaines aides militaires ont pu se retrouver dans les poches de particuliers peu scrupuleux et de fonctionnaires corrompus du gouvernement.



Au centre du réseau de corruption se trouvent deux hommes d'affaires nigériens qui ont agi en tant qu'intermédiaires dans les transactions : le célèbre marchand d'armes Aboubacar Hima, et Aboubacar Charfo, un entrepreneur en construction sans expérience antérieure dans le secteur de la défense. Les auditeurs allèguent que les deux hommes ont truqué les offres en utilisant des entreprises sous leur contrôle pour créer l'illusion d'une concurrence pour les contrats.



Leur succès souligne les opportunités offertes à un petit cercle d'initiés bien connectés ayant des liens étroits avec le gouvernement du Niger.



« En ce qui concerne l'audit, je ne pense pas qu'il y aura des poursuites judiciaires », a déclaré Hassane Diallo, responsable du Centre d'Assistance Juridique et d'Action Citoyenne basé au Niger, un groupe de lutte contre la corruption.



« Tous les acteurs économiques mentionnés dans l'audit appartiennent au parti au pouvoir. Ils viennent de la même région que le président. »



L'avocat d'Hima, Marc Le Bihan, a refusé de répondre aux questions des journalistes, indiquant que son client était injoignable et ajoutant qu'il n'était pas poursuivi en lien avec le rapport des auditeurs.



La Corruption des Certificats d'Utilisation Finale



La corruption du système des certificats d'utilisation finale au Niger est particulièrement frappante compte tenu du rôle de longue date du pays en tant que plaque tournante du trafic d'armes. Cette histoire remonte à la Guerre Froide, lorsque l'Union Soviétique a acheminé des armes au Niger avant de les expédier à ses alliés.



Dans les années 1990, lorsque le Libéria et la Sierra Leone sombraient tous deux dans la guerre civile, le pays est devenu à nouveau une plaque tournante régionale du trafic d'armes.



Le Niger était un point de transit clé pour le tristement célèbre marchand d'armes ukrainien Leonid Minin dans les années 1990. Il a envoyé des armes depuis sa base à Charjah aux Émirats Arabes Unis à Charles Taylor, un seigneur de guerre qui combattait le gouvernement au Liberia, où il est devenu plus tard président. Les avions de Minin ont apporté des hélicoptères d'attaque, des canons anti-aériens, des missiles et plus d'un million de cartouches de munitions au Niger avant de les envoyer au Liberia.



Le marchand d'armes russe Viktor Bout a également utilisé le Niger comme point de transit pour amener des armes au Liberia pendant sa guerre civile. Surnommé le « Marchand de la Mort », Bout est maintenant en prison aux États-Unis, où il a été reconnu coupable de fournir des armes à des insurgés colombiens.



La Corruption des Contrats d'Entretien



Charfo et Hima n'étaient pas les seuls hommes d'affaires à avoir apparemment profité de la frénésie de dépenses militaires du Niger en utilisant des sociétés écrans pour truquer les offres de contrats d'armement. Plusieurs sociétés en Ukraine, au Royaume-Uni et en République Tchèque semblent également en avoir bénéficié.



Les personnes derrière ces combines restent inconnues car certaines de ces entreprises étaient enregistrées dans des juridictions offshore permettant à leurs propriétaires de rester anonymes. D'autres ont été constituées en tant que partenariats à responsabilité limitée au Royaume-Uni, contrôlées par d'autres sociétés, pas par des individus, et ne sont pas tenues de divulguer leurs directeurs ou propriétaires.



Au moins l'une des transactions impliquant ces entités offshore semble avoir inclus des pots-de-vin intégrés.



En 2012, la société d'État ukrainienne de défense, Ukrspecexport, a remporté un contrat pour fournir au Niger deux avions de chasse SU-25 d'occasion construits en 1984. Le Ministère de la Défense du Niger a payé 12,5 millions de dollars pour les deux avions, dont 1 million de dollars pour l'assurance et la livraison, et 1,9 million de dollars pour des pièces de rechange. L'audit a noté que les prix avaient été gonflés et que le coût supplémentaire de plus de 350 pièces de rechange semblait inutile et suspect.



L'entreprise ukrainienne a nié avoir conclu des accords avec le Niger.



"Ukrspecexport n'a pas effectué de telles livraisons et n'a aucune information sur les questions que vous posez", a déclaré un représentant par e-mail.



Malgré le déni d'Ukrspecexport, les données internationales sur le commerce des armes collectées par l'Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm confirment que le Niger a commandé les deux avions d'occasion et qu'ils ont été livrés l'année suivante.



L'audit nigérien a également découvert un addendum au contrat SU-25 qui semblait faciliter un pot-de-vin. Il stipulait que Stretfield Development, une société écran basée à Londres dont les propriétaires sont inconnus, devait recevoir une commission de 2 millions de dollars sur l'accord, dans une "manœuvre" que les auditeurs ont décrite comme "concertée" et "contraire aux réglementations". Le contrat spécifiait que les frais seraient financés par le Ministère de la Défense nigérien, mais payés par une autre société écran basée à Londres, Halltown Business, qui a été fermée peu de temps après la conclusion de l'accord.



Les détails de la vente suspecte n'ont pas surpris Daria Kaleniuk, la responsable du Centre d'Action Anticorruption, un groupe de plaidoyer ukrainien.



"Pendant de nombreuses années, Ukrspecexport était connue comme une entreprise très douteuse qui avait le monopole du commerce des armes et de l'équipement militaire à l'étranger grâce à des accords secrets scellés", a-t-elle déclaré.



Les auditeurs ont répertorié l'entreprise de Kaleniuk comme l'un des bénéficiaires des offres truquées.



Tout comme pour de nombreuses autres offres, les auditeurs ont constaté que les offres pour ces contrats d'entretien avaient été truquées. En plus d'EST Ukraine, plusieurs autres entreprises écrans étrangères ont soumis des offres, vraisemblablement dans le but de créer l'apparence de la concurrence. L'une de ces entreprises était Aerodyne Technologies enregistrée aux EAU, sous le contrôle d'Aboubacar Hima.



Les deux Aerodyne et EST Ukraine étaient dirigées par Gintautis Baraukas, un associé de Hima qui semblait gérer des entreprises écrans en son nom. On sait peu de choses sur Barauskas, qui utilisait une fausse nationalité tout en exploitant un réseau d'entreprises écrans aux EAU.



"Ce monsieur n'est pas ukrainien, il est en fait letton... Il est impliqué dans plusieurs affaires qui ont permis d'extorquer de grosses sommes d'argent à l'État du Niger", ont écrit les auditeurs.



EST Ukraine n'a pas répondu aux demandes de commentaires.



Sociétés Écrans à Charjah



Les Émirats Arabes Unis sont un paradis fiscal de renommée mondiale et l'émirat de Charjah est particulièrement populaire auprès des marchands d'armes en raison de sa réglementation financière laxiste et de son registre d'aéronefs opaque, qui permet de faire circuler les marchandises à l'aéroport dans une relative discrétion. L'émirat abrite de nombreuses sociétés écrans qui semblent être utilisées pour blanchir les produits des ventes d'armes.



Beaucoup des entreprises que l'audit nigérien nomme comme fausses soumissionnaires et bénéficiaires de pots-de-vin sont basées à Charjah, et toutes semblent être connectées à Baraukas.



Une transaction suspecte signalée par les auditeurs concernait Sky Rotors, une société qui a reçu un paiement de plus de 1,5 million d'euros (1,7 million de dollars) d'Espace d'Ivanushchenko.



Dans une déclaration par e-mail, Sky Rotors a confirmé avoir fourni des pièces d'aviation au Niger depuis 2012, et a déclaré que le Ministère de la Défense n'a toujours pas payé sa facture en totalité.



"La possibilité de s'adresser à un tribunal d'arbitrage international pour le recouvrement forcé de la dette est en cours de réflexion", a déclaré un représentant, qualifiant Sky Rotors de "partie lésée".



"Hima a été recommandé comme une personne qui s'est avérée efficace dans le travail avec les autorités étatiques du Niger et qui peut aider au recouvrement des dettes", a ajouté le représentant.



Le Butin



Une mosquée en marbre blanc s'élève à côté du palais somptueux de Hima. À proximité se trouve un dispositif d'eau élaboré avec des ruisseaux qui dévalent sur une roche brun rouillé. Figée en sculpture, une famille d'éléphants marche vers une piscine en forme de courbe fantaisiste donnant sur le fleuve Niger.



La résidence de Hima dans la capitale du Niger est une vitrine ostentatoire de richesse dans un pays qui occupe la dernière place de l'Indice de Développement des Nations Unies, qui mesure le bien-être d'une nation en fonction d'indicateurs tels que l'espérance de vie et l'accès à l'éducation.



La trésorerie du Niger paie la note des dépenses militaires du pays, qui a augmenté en pourcentage du produit intérieur brut du pays, passant de moins de 1% en 2009 à 2,5% en 2017, selon la Banque Mondiale.

Hima possède également trois appartements dans la capitale tchèque, Prague, d'une valeur totale de plus de 2 millions de dollars. Il les a acquis en 2015, en déboursant d'abord 1,5 million de dollars pour un penthouse dans le Dock Marina, un luxueux complexe résidentiel sur la rivière Vltava qui permet aux résidents de garer leurs bateaux près de l'entrée. Il a acheté deux autres appartements dans le développement au cours des mois suivants.



Les intérêts commerciaux de Hima à Prague vont au-delà de la propriété. Sa société nigériane désormais disparue, Brid A Defcon, s'est souvent associée à une entreprise tchèque enregistrée sous un nom similaire, Defcon s.r.o, en 2009, selon l'audit.



En 2017 et 2018, l'entreprise tchèque a rempli un contrat de 33,6 millions de dollars du gouvernement nigérien pour livrer 80 camions fabriqués par l'entreprise autrichienne Steyr. Supposément en concurrence avec Defcon s.r.o se trouvait la branche algérienne de Motor Sich. Brid A Defcon a soumis l'offre au nom de Motor Sich, qu'il contrôlait, dans une tentative apparente de montrer que le processus était concurrentiel.



Les gestionnaires de Motor Sich ont déclaré n'avoir jamais fait une telle offre, amenant les auditeurs à conclure que le nom de l'entreprise avait été "usurpé".



De telles offres ont alimenté le style de vie luxueux de Hima et en ont fait le plus visible des trafiquants d'armes illicites du Niger, a déclaré Diallo, le spécialiste de la lutte contre la corruption, ajoutant que ce n'était "pas surprenant" qu'il ait investi ses bénéfices à l'étranger.



"Charfo a des bâtiments à Niamey, mais lui et les autres sont moins visibles que [Hima]", a-t-il déclaré.



Diallo a déclaré que les accords d'armement corrompus ont "non seulement révélé un coût financier caché pour le Niger - le pays le plus pauvre du monde - mais ont également montré comment la souveraineté du Niger a été capturée et exploitée." La rédaction de leral...



