Comment utiliser l'huile de coco pour sublimer votre corps ?

Riche en vitamines, minéraux et acides gras saturés, l’huile de coco est parfaite pour prendre soin de notre peau.

Elle nourrit profondément l'épiderme et l'hydrate intensément pour lui redonner tonus et vitalité.



Appliquez votre huile sur le corps après la douche ou le bain. La peau est alors plus souple, les pores sont ouverts grâce à la chaleur, et l'huile est ainsi mieux absorbée.



Si votre peau est très sèche ou gercée, vous pouvez l'utiliser cependant les peaux grasses ou à tendance acnéique doivent faire attention.

S'il vaut mieux éviter de l'utiliser sur le visage, elle est parfaite pour le reste du corps. les zones les plus sèches.



- Pour les lèvres, appliquez-en au doigt et massez-les chaque soir avant de dormir.



- Pour les jambes, appliquez deux cuillères à soupe pour masser les cuisses, les mollets et les pieds, en insistant surtout sur les genoux et les talons.



- Pour les bras, assez avec une cuillère à soupe par bras cela permet à la peau de se raffermir.



- Pour les fesses, le ventre et même la poitrine, appliquez l'huile de coco en massage douceur. Ils retrouveront de la fermeté.















Mam Dieng