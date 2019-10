Comment utiliser le citron pour se débarrasser des impuretés au visage

Le citron, un éclaircissant naturel pour rajeunir son visage



Le citron, riche en acide citrique et utilisé de façon régulière, permettra à votre peau de s’éclaircir progressivement. C’est l’idéal si vous avez des taches et que vous êtes à la recherche d’une manière naturelle pour les éliminer. Certes, le processus est long, mais le résultat escompté est visible en quelques semaines.



Il faudra cependant utiliser le citron avec modération car il est très acide et il risque de fragiliser votre peau. Votre peau aura don besoin d’être hydraté en conséquence.



Conseils : ne pas faire plus de trois ou quatre nettoyages au citron par semaine et d’éviter une exposition trop prolongée au soleil pendant cette période au risque de créer des réactions qui feront apparaître des cloques (ampoule de la peau) sur votre visage.



Une idée de masque au jus de citron et à la cannelle



La cannelle aide à enlever l’excès de sébum à la surface de la peau pour éliminer les points noirs et le citron resserre les pores pour prévenir sa réapparition.



Pour réaliser cette recette, il vous faut :



Demi citron et de la cannelle en poudre. Pressez le demi-citron dans un bol avec une quantité suffisante de poudre de cannelle. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte lisse.



Appliquez sur l’ensemble du visage avant d’aller au lit, en laissant agir toute la nuit. Rincez à l’eau le matin. Répétez l’application du masque jusqu’à ce que vous observiez des résultats visibles.















Yolande Jakin