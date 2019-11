Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment utiliser le concombre pour une peau douce, reposée et belle ? Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)| C’est certain, le concombre trouve le plus souvent sa place en cuisine que dans votre salle de bain. Et pourtant, savez-vous qu'il est aussi très bénéfique pour les yeux que pour la peau mais !





Un anti-cernes redoutable



Grâce au concombre, pas besoin de cacher les traces d'une nuit trop courte derrière une tonne d'anti-cernes.



Pour faire disparaître les signes de fatigue, découpez 2 tranches d'un concombre bien frais et déposez-les sur les yeux 10 minutes. Il sera le meilleur remède contre le regard bouffi et tonifiera le contour de l’œil.



Un illuminateur de teint



Constitué à 95 % d’eau, le concombre hydrate les peaux les plus sèches et redonne éclat aux teints ternes.



Pour un masque anti teint terne, ajoutez un concombre mixé dans un yaourt nature, appliquez sur votre visage puis laissez poser une vingtaine de minutes.



Vous pouvez aussi fabriquer un tonique fraicheur et éclat du teint. Pour cela versez un concombre râpé dans de l’eau bouillante, laissez cuire 5 minutes puis filtrez l’eau. Placez l’eau au frigo et utilisez la dans les 3 jours.



Nettoyez la peau du visage avec le concombre



Secret de beauté des femmes depuis longtemps, le concombre agit avec toujours autant de succès pour la peau.



Préparez une lotion



Pour le premier et le dernier geste beauté de la journée, le concombre se transforme facilement en lotion :



Faites cuire un concombre dans un peu d’eau, recueillez l’eau de cuisson et utilisez-la en lotion, tout simplement…











Yolande Jakin



