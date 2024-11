Commercialisation de l’arachide : Le prix plancher fixé à 305 FCfa le kilogramme

Lors de la rencontre, il a engagé le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce et le Ministre des Finances et du Budget, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole. A cet effet, il les invite à mettre en place un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers avant toute autorisation à l’exportation.



«J’engage le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, à prendre les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte de l’arachide à partir du 05 décembre 2024 et à garantir l’application rigoureuse du prix plancher de 305 FCFA par Kilogramme », lit-on dans le document.



Le Premier ministre a également demandé au Ministre des Forces Armées et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de renforcer la surveillance de nos frontières, pour éviter la fuite des graines d’arachides vers les pays limitrophes.



Dans la même dynamique, Ousmane Sonko engage le Ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage à veiller à l’identification et à la réhabilitation en urgence des points de collecte prioritaires pour garantir une gestion efficace des opérations d’achat/vente d’arachides ; à la facilitation du financement de la dotation à crédit de 750 appareils de cribles aux points de collecte, afin d’assurer le bon fonctionnement desdits points avant le démarrage de la campagne.

Adou FAYE