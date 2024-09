Commercialisation du carotte : Serigne Mansour Gueye appelle le ministre du commerce à organiser le secteur Le producteur de carottes, Serigne Mansour Gueye PDG de Global Partnership For Agriculture a appelé le ministre du commerce à organiser leur secteur qui fait face à des sabotages de certains importateurs.

Voici in extenso, son intervention sur le plateau de walfadjri avec Pierre Eduard Faye.



Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2024 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

« La situation actuelle sur le prix de la carotte me gêne énormément parce que quand on parle de carottes je me sens concerner en tant que producteur. Il n’y a que deux producteurs de carottes dans tout le Sénégal, moi Sérigne Mansour Gueye et mon frère Magueye Gueye.



Nous avons le courage de cultiver la carotte pendant l’hivernage pour montrer au sénégalais qui disaient que la production de carottes en cette période n’est pas possible. DIEU merci on a réussi même si on a pas pu satisfaire tout le pays. Quand on veut aller vers l’autosuffisance alimentaire, il faut qu’on élargit la production durant toute l’année 12/12.



Mais donner des périodes bien déterminées pour produire et alors qu’on a pas de moyens pour la conservation des produits dont des déstockages ça nous pose un problème, c’est notre plus grand souci nous les producteurs.



Notre combat est de lutter contre le prix excessif de la carotte au lieu de vendre le kilo de la carotte à 2000Fcfa pendant l’hivernage, on le vend à 700F ou 800F maximum pour participer à la politique du gouvernement et la satisfaction des consommateurs sénégalais.



Pour ce faire il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités surtout le ministre du commerce. C’est trop exagéré qu’un kilo de carotte soit vendu à 2000F au Sénégal alors qu’il n y a pas de pénurie de carottes. Nous producteurs, nous vendons le kilo à 600F prix bord champs, la transportation plus la manutention à l’arrivée ça lui revient à 630F maximum 650F, donc il peut revendre le kilo à 750F et les petits revendeurs à 850F maximum.



Pour résoudre ce problème il faut que le ministre du commerce prenne ses responsabilités et régulariser le prix. Il faut que la population sache que nous les producteurs, on n’exagère pas sur les prix mais plutôt certains commerçants. Il y a des gens au moment où nous sommes aux champs pour produire, ils partent d’importer la carotte au Maroc pour leur propre intérêt. Ce qui signifie qu’ils ne respectent pas les autorités du pays ni les populations.



La commercialisation de la carotte est très organisée, il y’a des quotas d’importation et d’ailleurs même c’est l’ARM qui fixe la date d’importation, malheureusement ils ne respectent pas cela et alors que y’a une production de carotte dans le pays.



Je crois que le Président de la République et son premier ministre ne sont pas au courant de cette situation, s’ils savaient cette situation il vont faire le maximum possible pour la carotte soit exporter partout dans le pays et il vont sanctionner les importateurs qui veulent saboter notre travail. D’ailleurs même pour montrer aux autorités sénégalaises, qu’on a une production de carottes, on a convoqué la presse aux champs zone des Niayes pour montrer nos produits et appeler les autorités à protéger cette production.



Les importateurs m’ont voulu piéger partout mais ils n’arrivent pas à me coincer. Ils voulaient même organiser une conférence de presse pour dire que je n’ai pas de production de carotte, lorsque j’ai compris leurs démarches j’ai eu une stratégie d’exporter la carotte dans tous les marchés. Le ministre de l’agriculture a fait son devoir par le biais de la direction de l’horticulture, maintenant nous demandons au ministre du commerce de prendre ses responsabilités entièrement pour protéger cette production nationale pour que ça soit vendu partout.



Il n’a qu’à agir le plus rapidement possible. Sur les gens qui font de la manipulation, je tiens à préciser lorsqu’on a nommé Serigne Gueye Diop ministre du commerce et de l’industrie, il y’a des producteurs qui m’ont appelé tard la nuit pour dire ce dernier est l’ami du directeur de senegindia mais pourtant je ne croyais pas ses gens mais là j’ai des doutes vraiment parce que nous sommes dans une situation de catastrophe.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook