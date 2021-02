Commission ad hoc : Cheikh Abdoul Bara Doly demande la démission du président du groupe parlementaire « liberté et démocratie »

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 13:35 | | 4 commentaire(s)|

Le député Cheikh Abdou Bara Doly du parti Bokk Guiss Guiss, membre de l’opposition exige la démission du président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie de la commission ad hoc devant statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko.



Ce, après la démission de Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye de ladite commission. « Ousmane Sonko refuse de répondre à la commission donc il ne la reconnaît pas. Tous les députés qui le soutiennent devraient démission.



Participer aux travaux de cette commission, relève-t-il, c’est, donner le quitus pour la condamnation de Ousmane Sonko » a déclaré Cheikh Abdoul Bara Doly.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos