Commission de la carte nationale de presse: La liste des membres retenus

Mercredi 15 Janvier 2020

Le ministre de la Culture et de la Communication a nommé, ce mercredi, les 16 membres de la Commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l'expérience.



Ces derniers ont porté leur choix sur le journaliste Daouda Mine à la tête de ladite commission.



Le président, nouvellement elu, est le Directeur des supports numériques du Groupe futurs médias ( Gfm) et Directeur de publication du site iGfm.



Egalement chroniqueur judiciaire, Daouda Mine a été le Rédacteur en chef du quotidien "L'Observateur". Ceci, avant d'intégrer le site Seneweb.com où il a occupé le même poste. Il a capitalisé 20 ans dans le milieu du journalisme (15 ans dans les médias classiques et 5 ans dans la presse en ligne).



