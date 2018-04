Commission des Lois : Le projet de loi sur le parrainage passe après 10 heures de débats

Après la conférence de présidents, c’est au tour de la commission des Lois de discuter du très controversé projet de loi sur le parrainage.



Et vu les enjeux, tous les députés concernés ont répondu présents hier, à l’exception de Déthié Fall de Rewmi et de Modou Diagne Fada.



Le journal « Les Echos » rapporte que les opposants ont réitéré leur volonté de s’opposer de toutes leurs forces au projet de loi. La majorité présentielle s’est aussi mobilisée et a manifesté sa volonté de faire face. Les discussions ont été longues et passionnantes. La rencontre s’est déroulée pendant plus 10 heures d’horloge, de 9 heures à 20 heures.



Mais, au finale, la majorité a dicté sa loi, en votant le projet. Il reste l’examen en plénière jeudi prochain.