Communiqué de presse: Démenti officiel du Groupe Wari

Dakar, le 20 août 2018 – Le Groupe Wari dénonce une fois de plus des rumeurs infondées, fausses et diffamatoires, diffusées par certains médias sénégalais, sur une prétendue arrestation à l'étranger de son PDG, Monsieur Kabirou MBODJE.



Monsieur Kabirou Mbodje dénonce formellement ces informations, fausses et calomnieuses.



Ces propos diffamatoires sont sans fondements et Monsieur Kabirou Mbodje déplore cette nouvelle tentative de déstabilisation via des procédés peu honorables. Il engagera toutes les poursuites nécessaires contre les auteurs de ces allégations.



Le Groupe Wari reste au service de son aimable clientèle et lui souhaite une excellente fête de Tabaski.