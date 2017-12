Communiqué de presse de la Coupe d'Afrique de Danses Urbaines L'association Urban ARTivist organise du 11 au 16 décembre 2017, la quatrième édition de la Coupe d'Afrique de Danses Urbaines.

Cette compétition africaine de Danses #HipHop se déroulera sous forme de #battles (face-à-face) 1 contre 1. Les catégories concernées pour cette édition sont le #bboying ( #breakdance ) et la danse debout (Style Hip Hop).



L'événement verra la participation de différentes nationalités : Guinée, R.D. Congo, République du Congo, Ghana, Côte d'voire, Mauritanie et Sénégal.

En marge de l'événement se dérouleront des ateliers de danses pour élèves, des ateliers pour danseurs pro, une discussion, des échanges en danse... (cf. affiche pour plus de détails)

La grande finale de la coupe d'Afrique de danses urbaines se déroulera le 16 décembre sur la place de l'Obélisque à Dakar au Sénégal. Mise en place à 17h ! Début : 18h !

Toutes les activités sont libres et gratuites !



Informations : artiviste.sn@gmail.com / +221 77 521 13 34 Suivez-nous sur : Facebook : Urban ARTivist Twitter : @urban_ARTivist Instagram : @urbanartivist



