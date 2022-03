Communiqué du MAESE : La réponse des avocats de Sonko à Me Aïssata Tall Sall Après le communiqué de presse du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur publié sur le passeport diplomatique brandi par Ousmane Sonko, les avocats de ce dernier viennent de réagir.

«Le ministre des Affaires étrangères, par le biais d'un communiqué publié ce jour, rappelle en substance que la détention d'un passeport diplomatique n'enfreint en rien l'application d'une mesure de contrôle judicaire qui emporte interdiction de sortie du territoire, sous le contrôle de la Police de l'Air et des frontières. Le Collectif des Avocats du député-Maire Ousmane Sonko se désole de cette démarche malheureuse du Ministère des Affaires étrangères», indiquent les robes noires.



Dans un communiqué de presse signé par Me Bamba Cissé au nom du pool, les avocats de rappeller «l'impérieuse nécessité du respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, le Ministère ne pouvant s'arroger la possibilité de décider, à la place des organes de poursuite et d'instruction, des conséquences de la mesure de contrôle judiciaire.»



Le Collectif des avocats d’Ousmane Sonko avertissent également que la réitération des violations du secret de l'enquête «ne sera plus sans conséquence.» Il réaffirme sa volonté de poursuivre tous ceux qui concourant à ces infractions, seraient de nouveau amenés à violer le secret de l'instruction et à jeter l'opprobre sur un inculpé présumé innocent au stade actuel de la procédure.



IGFM



